LinesEndStyle (méthode Set)

Retourne le flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation de lignes pour dessiner une courbe.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Valeur de Retour

La valeur du flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation des lignes pour dessiner une courbe.

LinesEndStyle (méthode Get)

Définit le flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation de lignes pour dessiner une courbe.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // valeur du flag
   )

Paramètres

end_style

[in] La valeur du flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation des lignes pour dessiner une courbe.