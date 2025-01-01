- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesEndStyle (méthode Set)
Retourne le flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation de lignes pour dessiner une courbe.
|
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Valeur de Retour
La valeur du flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation des lignes pour dessiner une courbe.
LinesEndStyle (méthode Get)
Définit le flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation de lignes pour dessiner une courbe.
|
void LinesEndStyle(
Paramètres
end_style
[in] La valeur du flag indiquant le style de dessin des fins de lignes lors de l'utilisation des lignes pour dessiner une courbe.