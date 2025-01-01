DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsProfitLevel 

ProfitLevel

Establece el valor del nivel de Take Profit (en puntos).

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // Nivel Take Profit
   )

Parámetros

profit_level

[in]  El valor del nivel Take Profit (en puntos de 2/4-dígitos).

Nota

Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza.