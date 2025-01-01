Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsProfitLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ProfitLevel Establece el valor del nivel de Take Profit (en puntos). void ProfitLevel( int profit_level // Nivel Take Profit ) Parámetros profit_level [in] El valor del nivel Take Profit (en puntos de 2/4-dígitos). Nota Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza. StopLevel ValidationSettings