DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsValidationSettings 

ValidationSettings

Comprueba las configuraciones.

virtual bool  ValidationSettings()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La función comprueba los niveles de Take Profit y Stop Loss. Los valores correctos son el 0 y los valores mayores que el stop mínimo para las órdenes stop del símbolo.