Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsValidationSettings StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Comprueba las configuraciones. virtual bool ValidationSettings() Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota La función comprueba los niveles de Take Profit y Stop Loss. Los valores correctos son el 0 y los valores mayores que el stop mínimo para las órdenes stop del símbolo. ProfitLevel CheckTrailingStopLong