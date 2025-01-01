CheckTrailingStopLong

Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parámetros

position

[in] Puntero al objeto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable de tipo precio Stop Loss.

tp

[in][out] Variable del precio Take Profit.

Valor devuelto

true si las condiciones se satisfacen; en caso contrario, false.

Nota

Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza. Si la posición ya tiene precio de Stop Loss, se asume que su valor es el precio base; de lo contrario, se asume como precio base el precio de apertura de la posición.

Si el precio Bid actual es superior al precio base+nivel stop loss, se sugiere establecer un nuevo precio de Stop Loss. En este caso, si la posición ya tiene precio de Take Profit, se sugiere establecer el nuevo precio de Take Profit igual al precio Bid+nivel take proft.