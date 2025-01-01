CheckTrailingStopShort

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la posición corta.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parámetros

position

[in] Puntero al objeto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable de tipo precio Stop Loss.

tp

[in][out] Variable del precio Take Profit.

Valor devuelto

true si las condiciones se satisfacen; en caso contrario, false.

Nota

Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza. Si la posición ya tiene precio de Stop Loss, se asume que su valor es el precio base; de lo contrario, se asume como precio base el precio de apertura de la posición.

Si el precio Ask actual es inferior al precio base-nivel stop loss, se sugiere establecer un nuevo precio Stop Loss. En este caso, si la posición ya tiene un precio Take Profit, se sugiere establecer un nuevo precio de Take Profit igual al precio Ask-nivel take profit.