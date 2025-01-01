Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsStopLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort StopLevel Establece el valor del nivel Stop Loss (en puntos). void StopLevel( int stop_level // Nivel Stop Loss ) Parámetros stop_loss [in] El valor del nivel Stop Loss (en puntos de 2/4-dígitos). Nota Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza. CTrailingFixedPips ProfitLevel