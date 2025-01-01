DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasTrailing Stop ClassesCTrailingFixedPipsStopLevel 

StopLevel

Establece el valor del nivel Stop Loss (en puntos).

void  StopLevel(
   int  stop_level      // Nivel Stop Loss
   )

Parámetros

stop_loss

[in]  El valor del nivel Stop Loss (en puntos de 2/4-dígitos).

Nota

Si el nivel de Stop Loss es igual a 0, el Trailing Stop no se utiliza.