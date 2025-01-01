void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// objeto no encontrado

{

//--- informamos sobre el fallo

Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- obtenemos el precio máximo del gráfico

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- obtenemos el precio mínimo del gráfico

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- ¿Cuántas barras se muestra en el gráfico?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- creamos una matriz en la que escribimos la hora de apertura de cada barra

datetime Time[];

//--- organizamos el acceso a la matriz como en serie temporal

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- ahora copiamos en él los datos de barras visibles en el gráfico

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Fallo al copiar un array con la hora de apertura!");

return;

}

//--- preparativos preliminares finalizados



//--- índice de la barra central en el gráfico

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- ecuador del gráfico - entre el máximo y el mínimo

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- establecemos las coordinadas del primer punto de enlace en el centro

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- el segundo punto de enlace a la derecha

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- establecemos la escala en unidades Pips/Bar

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- definimos la tendencia de la línea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- definimos el grosor de la línea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- definimos el estilo de la línea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- y el color de la línea

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- permitimos al usuario seleccionar el objeto

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- lo seleccionamos nosotros mismos

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- redibujamos el gráfico

ChartRedraw(0);

}

}