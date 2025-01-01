- Tipos de objetos
Visibilidad de objetos
La combinación de banderas de la visibilidad de objeto determina los períodos de tiempo del gráfico en los que se muestra el objeto. Para definir/obtener los valores de la propiedad OBJPROP_TIMEFRAMES podemos usar las funciones ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger().
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
El objeto no se muestra en ninguno de los períodos
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 1 minuto
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 2 minutos
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 3 minutos
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 4 minutos
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 5 minutos
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 6 minutos
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 10 minutos
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 12 minutos
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 15 minutos
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 20 minutos
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 30 minutos
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 1 hora
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 2 horas
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 3 horas
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 4 horas
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 6 horas
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 8 horas
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 12 horas
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
El objeto se dibuja en los gráficos de un día
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
El objeto se dibuja en los gráficos semanales
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
El objeto se dibuja en los gráficos mensuales
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
El objeto se dibuja en todos los períodos de tiempo
Las banderas de la visibilidad se puede combinar mediante el símbolo "|", por ejemplo, la combinación de banderas OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 significa que el objeto será mostrado en los períodos de 10 minutos y 4 horas.
Ejemplo:
|
void OnStart()
