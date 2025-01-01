DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de objetosNiveles de las ondas de Elliott 

Las ondas de Elliott están representadas por dos objetos gráficos de los tipos OBJ_ELLIOTWAVE5 y OBJ_ELLIOTWAVE3. Para definir el tamaño de la onda (método de etiquetar las ondas) se usa la propiedad OBJPROP_DEGREE, a la que podemos asignar uno de los valores de la enumeración ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Constante

Descripción

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Gran superciclo (Grand Supercycle)

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Superciclo (Supercycle)

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo (Cycle)

ELLIOTT_PRIMARY

Primario (Primary)

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermedio (Intermediate)

ELLIOTT_MINOR

Menor (Minor)

ELLIOTT_MINUTE

Minute (Minute)

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette (Minuette)

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette (Subminuette)

Ejemplo:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- pongamos el nivel de marcación en INTERMEDIATE
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- habilitamos la muestra de las líneas entre las partes superiores de las ondas
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- definimos el color de las líneas
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- definimos el grosor de las líneas
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- definimos la descripción
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }