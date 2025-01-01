- Tipos de objetos
- Propiedades de objetos
- Modos de enlace de objetos
- Esquina de enlace
- Visibilidad de objetos
- Niveles de las ondas de Elliott
- Objetos de Gann
- Colores Web
- Wingdings
Niveles de las ondas de Elliott
Las ondas de Elliott están representadas por dos objetos gráficos de los tipos OBJ_ELLIOTWAVE5 y OBJ_ELLIOTWAVE3. Para definir el tamaño de la onda (método de etiquetar las ondas) se usa la propiedad OBJPROP_DEGREE, a la que podemos asignar uno de los valores de la enumeración ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
Constante
|
Descripción
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Gran superciclo (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Superciclo (Supercycle)
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo (Cycle)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primario (Primary)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermedio (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Menor (Minor)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minute (Minute)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette (Minuette)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette (Subminuette)
Ejemplo:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)