Trading usando canales de Donchian

En comparación con el par de divisas, durante la simulación en el futuro GOLD-6.17, con el mismo período y en los mismos timeframes que EURUSD - M30-H1, el resultado ha sido mejor.

Fig. 7. Estrategia comercial Donchian en GOLD-6.17.

2. Estrategia comercial Canal de Donchian y ADX.

Según los resultados de la simulación de la estrategia con el filtro ADX de las señales del canal de Donchian, han sido hechas las siguientes conclusiones:

Los resultados en los futuros han mostrado que en el timeframe H1 con el período del canal de Donchian 18 y ADX 8, los resultados parecen a los de la estrategia anterior. En este caso, otra vez los mejores resultados han sido mostrados al usar el canal en los precios de cierre.

Según los resultados de la simulación de la estrategia con MACD como filtro de las señales del canal de Donchian, han sido hechas las siguientes conclusiones:





Fig. 10. Estrategia comercial Donchian + MACD en EURUSD.

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input bool InfoPanel= true ; input uint DonchianPeriod= 16 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_MACD; input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

Al testear los futuros, como en la estrategia anterior, el mejor período del canal de Donchian ha sido 10. La opción con el uso del Trailing Stop ha resultado más eficaz que sin él.





Fig. 11. Estrategia comercial Donchian + MACD en GOLD-6.17.

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= true ; input uint DonchianPeriod= 10 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_MACD; input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

Antes de probar la siguiente estrategia con filtro combinado, merece la pena hacer el resumen intermedio, dado que en tres estrategias consideradas han sido usados los indicadores clásicos. La verdad es que una gran diferencia entre las estrategias simuladas en EURUSD no ha sido revelada, pero los filtros en forma de ADX y MACD han reducido el número de entradas en el mercado y han aumentado el resultado final. Si consideramos las pruebas en el futuro, entonces tomando en cuenta la específica de este mercado y la volatilidad que se diferencia bastante en comparación con los pares de divisas, la filtración de las señales del canal de Donchian no da cambios. Pero el resultado final aquí ha sido mucho mejor que en el par de divisas.

4. Estrategia comercial Canal de Donchian y Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Después de optimizar la estrategia de la filtración del canal de Donchian a través del filtro combinado, hemos confirmado todas las conclusiones hechas anteriormente sobre su uso en diferentes condiciones comerciales. Debido a una baja volatilidad de los futuros, la selectividad de esta estrategia ha resultado ser muy alta.





Fig. 12. Estrategia coemrcial Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows en EURUSD.

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input bool InfoPanel= true ; input uint DonchianPeriod= 12 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_AvrSpeed_RSI; input int Inp_Bars= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price= PRICE_CLOSE ; input double Trend_lev= 2 ; input uint RSIperiod1= 7 ; input uint RSIperiod2= 12 ; input uint RSIperiod3= 18 ; input uint RSIperiod4= 32 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_WEIGHTED ; input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ; input bool UseTrailing= false ;

Conclusiones



A base de la simulación del sistema comercial según los canales de Donchian, han sido hechas las siguientes conclusiones y observaciones sobre sus características: