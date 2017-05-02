Das Handeln nach Donchians Kanälen

Vor dem Anfang des Tests ist es nötig, seine Bedingungen festzustellen. In der unten vorgestellten Tabelle wurden die Hauptbedingungen dargestellt:

Da der EA in der Format 4 in 1 dargestellt ist, so ist es sinnlos, vom ganzen Vorteil der Sortierung der möglichen Einstellungenskombinationen zu erzählen, es wird den Lesern vorgestellt. Aber wir wählen die Hauptblöcke der Einstellungen, die wir im Test kombinieren werden, und die privaten Parameter der Blöcke werden wir optimieren. Um das besser zu verstehen, wurden in der Tabelle unten die Modus des EAs gebracht, die sich während des Tests ändern werden:

Ich erkläre, warum im Money Management nur 2 Modus gewählt sind: bei dem Test wird die Belastung auf das verwendete Depositum nur von unserem EA wirken, und im Markt wird nur eine Position sein, deshalb das Modus von unserer Balance und von der freien Marge, eigentlich, wird eins und dasselbe.

1. Die Trading-Strategie der Kanal Donchian.

Zuerst werden wir die Strategie nur nach den Kanälen Dontschians testen.

in Abb. 6. Die Trading-Strategie Donchian am EURUSD.

Im Laufe des Tests und der Optimierung der Strategie auf EURUSD wurden die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:

Im Vergleich zu einem Devisenpaar bei dem Test im Futures GOLD-6.17 mit der gleichen Periode und auf der gleichen Timeframes, genauso EURUSD - M30-H1, war das Ergebnis besser.





in Abb.7. Die Trading-Strategie Donchian am GOLD-6.17.

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 12 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian; .... input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ;

2. Die Trading-Strategie der Kanal Donchian und ADX.

Nach den Ergebnissen des Tests der Strategie mit dem ADX-Filter der Signale des Kanals Dontschians wurden die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:

Die Anzahl der Trades hat sich verringert, wie bereits erwartet wurde.

Die beste Timeframe blieb nach wie vor М30.

Der Anteil profitabler Trades ist höher geworden.

Die wirksame Periode des Kanals ist 18 geworden, dabei die Periode ADX — 10.

Nach wie vor ist der wirksamste verwendete Preis CLOSE_HIGH_LOW im Kanal Dontschians geworden.



in Abb.8. Die Trading-Strategie Donchian + ADX am EURUSD. sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 10 ; input double ADX_level= 20 ; Die Ergebnisse auf den Futures haben gezeigt, dass die Ergebnisse auf der Tieframe H1 mit der Periode des Kanals Dontschians 18 und ADX 8 mit der vorhergehenden Strategie ähnlich sind. Dabei haben wieder die besten Ergebnisse unter Verwendung des Kanals nach den Exit-Preisen gegeben.

in Abb.9. Die Trading-Strategie Donchian + ADX am GOLD-6.17. sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 8 ; input double ADX_level= 20 ; input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ; 3. Die Trading-Strategie des Kanals Donchians und ADX.

Nach den Ergebnissen des Tests der Strategie mit dem MACD-Filter der Signale des Kanals Dontschians wurden die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:

Die besten Ergebnisse haben wieder auf der Timeframe H1 gegeben.

Der Wechsel der Parameter des Indikators MACD hat keine irgendwelche ernste Veränderungen beigetragen.