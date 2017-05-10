Negociação usando canais Donchian

O canal Donchian é um indicador técnico desenvolvido no início de 1970. Então ele era chamado Canal de média, mas foi mais tarde renomeado em homenagem ao seu criador, Richard Donchian. Este indicador determina o grau de volatilidade do mercado com base numa determinada faixa de preço, aplicando máximos e mínimos recentes. Visualmente o canal Donchian consiste em duas linhas em cujo interior ocorrem flutuações de preço. Os sinais para comprar ou vender consistem em saídas do preço fora dos limites inferior ou superior do canal, respectivamente. Ao plotar o canal, o autor recomenda o uso da faixa de preço de 20 (o número estimado de dias úteis por mês) e o timeframe D1.



Como decidi não reinventar a roda, não fiz mais uma implementação informática deste indicador, pelo contrário, usei como base uma modificação dele que carateriza o estilo de negociação segundo este sistema, isto é, Donchian Channels System. Na figura 1, nas velas azuis e rosas, podem ser visualizados facilmente os locais onde ocorre o rompimento dos limites do canal, ou seja, os lugares onde sugerido entrar no mercado.





Fig.1. Princípio de funcionamento e pontos de entrada no mercado do canal Donchian

Preste atenção nas zonas vermelhas marcadas no gráfico. Pois, trata-se da principal desvantagem do canal Donchian, isto é, fugas falsas após as quais o preço novamente volta para sua faixa. Portanto, sem confirmação adicional seria temerário entrar no mercado segundo o canal Donchian. Para apresentar mais claramente a essência do indicador, examinemos os parâmetros e implementação da modificação utilizada:

input uint DonchianPeriod= 20 ; input Applied_Extrem Extremes=HIGH_LOW; input uint Shift= 2 ;

Período de média — faixa de preço utilizada.

— faixa de preço utilizada. Tipo de extremos — tipos de valores de preços que serão utilizados nos cálculos. Por padrão, é usada a definição clássica para valores de mínimos e máximos de velas.

— tipos de valores de preços que serão utilizados nos cálculos. Por padrão, é usada a definição clássica para valores de mínimos e máximos de velas. Deslocamento horizontal nas barras — em quantas barras será movido o canal.