Monitoreo multidivisas de las señales comerciales (Parte 3): Introduciendo los algoritmos para la búsqueda

Contenido

Introducción

En los artículos anteriores, desarrollamos la estructura de la aplicación para monitorear señales comerciales, así como implementamos la interfaz de la aplicación dotada con posibilidades básicas de la interacción con ella. Ahora, tendremos que llenar la parte visual con un algoritmo de la configuración y de la búsqueda de las señales comerciales. Vamos a basarnos en el proyecto desde el artículo anterior, completándolo paso a paso para la mejor percepción.

Sistema del guardado de un conjunto de símbolos



Antes, durante el primer paso de la configuración de la aplicación, creamos las herramientas para seleccionar símbolos en la Observación del mercado. Aquí, podemos realizar la selección de tres maneras diferentes:

Manualmente. Hay que marcar los símbolos necesarios y pulsar en el botón Next (Siguiente).

Conjunto predefinido. Al hacer clic en los botones All, Major, Crosses, se selecciona automáticamente un determinado conjunto establecido anteriormente.

Conjunto guardado. Se usa un conjunto de símbolos establecido anteriormente con el uso de dos modos anteriores y guardado en un archivo con un determinado nombre.

Fig. 1. Primer paso de la configuración de la aplicación y controles de la configuración del Conjunto guardado.

Si los dos primeros eran bastante simples y fueron implementados antes, en cuanto al tercer modo, pues, tendremos que crearlo. Vamos a aclarar qué es lo que vamos a hacer. Nos centraremos en la interacción entre los controles en el marco rojo de la fig. 1, se compone de lo siguiente:

Una vez marcados los símbolos del conjunto que vamos a usar, introducimos el nombre de este conjunto en el campo Template name (Nombre de la plantilla) y pulsamos en el botón Save (Guardar) o hacemos clic en la tecla S. Si la plantilla se ha guardado con éxito, se muestra el mensaje correspondiente.

Si queremos acceder a una plantilla configurada y guardada anteriormente, introducimos su nombre en este campo y pulsamos en el botón Load (Cargar) o hacemos clic en la tecla L.

Abrimos nuestro proyecto y añadimos dos métodos al archivo de nuestra clase base CProgram en la sección privada que van a encargarse de cargar y guardar la plantilla de símbolos.

bool SaveSymbolSet( string file_name); bool LoadSymbolSet( string file_name);

Ahora implementamos cada uno de los métodos agregados.

bool CProgram::SaveSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Por favor, elija el nombre de la plantilla para el guardado" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Fallo al crear el archivo de la configuración" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } else MessageBox ( "La configuración " +file_name+ " ha sido guardada con éxito" , "Signal Monitor" ); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) m_save.tf[i]=m_checkbox[i].IsPressed(); FileWriteStruct (h,m_save); FileClose (h); return ( true ); } bool CProgram::LoadSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Por favor, seleccione el nombre de la plantilla a cargar" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "La configuración " +file_name+ " no ha sido encontrada" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_save); FileReadStruct (h,m_save); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) { m_checkbox[i].IsPressed(m_save.tf[i]); m_checkbox[i].Update( true ); } FileClose (h); return ( true ); }

Sin embargo, si compilamos nuestro proyecto ahora, veremos un error relacionado con la variable m_save. Se trata de la estructura que tiene un parámetro tipo bool con el nombre tf. Es necesaria para guardar la selección del usuario en el archivo. Por esta razón, crearemos esta estructura en nuestra clase y añadiremos su instancia a nuestra clase base.

struct SAVE { bool tf[ 100 ]; }; class CProgram : public CWndEvents { ... SAVE m_save;

Ahora, en el método OnEvent(), entramos en la sección Eventos de la pulsación en el botón, y al final añadimos el código que permitirá implementar nuestra tarea:

if (lparam==m_save_button.Id()) { SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } if (lparam==m_load_button.Id()) { LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); }

Además, vamos a implementar el uso de las teclas aceleradoras relacionadas con los botones. Para eso, en el mismo método, añadiremos la verificación del Evento de la pulsación en las teclas del teclado, y escribiremos ahí el código para las teclas que hemos establecido.

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (m_current_step== 1 ) { short sym= TranslateKey (( int )lparam); if (sym> 0 ) { if ( ShortToString (sym)== "l" || ShortToString (sym)== "д" ) LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); if ( ShortToString (sym)== "s" || ShortToString (sym)== "ы" ) SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } } }

Compilamos el proyecto. Si hemos hecho todo correctamente, obtendremos el siguiente resultado.

Fig. 2 Guardar y cargar la plantilla personalizada

Añadir y editar una señal comercial

Ahora pasamos a la parte principal de la aplicación que se encarga de la creación y la edición de las señales comerciales, así como, de su seguimiento posterior en el propio monitoreo. Recordemos qué aspecto tiene la ventana para crear y editar una señal.

Fig. 3 Ventana para crear y editar una señal

Por ahora, representa un conjunto de los controles de la interfaz que controlan diferentes parámetros, no obstante, estos ajustes no se usan en ninguna parte. Primero, vamos a agregar dos botones en esta interfaz que se utilizan para añadir/guardar una señal comercial, así como, un botón para cancelar la creación/edición. Para eso, entramos en el archivo Program.mqh y añadimos el método de la implementación de estos dos botones en la clase base:

bool CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

Además, añadimos dos variables de las instancias de la clase CButton:

CButton m_new_signal; CButton m_cancel_button;

Ahora, vamos al archivo SetWindow.mqh e implementamos este método.

bool CProgram::CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_set_window); button.XSize( 60 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,button); return ( true ); }

Para que estos dos botones aparezcan en la interfaz de la ventana de la adición de la señal comercial, es necesario añadir las siguientes líneas al final del cuerpo del método CreateSetWindow():

if (!CreateButton3(m_new_signal, "Add" ,m_set_window.XSize()- 2 *( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false ); if (!CreateButton3(m_cancel_button, "Cancel" ,m_set_window.XSize()-( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false );

Después de la compilación del proyecto, aparecerán dos botones en la parte inferior de la ventana de la creación de la señal comercial.

Fig. 4 Añadir botones para crear y cancelar una señal comercial

Ahora, es necesario «darles vida», es decir, agregar eventos que van a ocurrir al pulsarlos. Con el botón Cancel (Cancelar) todo está bien claro (no guarda ningunas acciones ni los ajustes de esta ventana, simplemente la cierra sin agregar la señal). En cuanto a las acciones del clic en el botón Add (Añadir), habrá que hacer una exposición detallada.

Para empezar, vamos a definir el orden de las acciones que tendrá lugar al pulsar en Add añadiendo la señal.

Se realiza el guardado de los parámetros seleccionados en el archivo a través de los controles de la interfaz en la ventana de la creación de la señal comercial. Si el guardado ha tenido éxito, esta ventana se cierra y en la lista de las señales de la ventana principal aparece la primera entrada con el nombre de la señal y con la posibilidad de editar esta señal al hacer clic en esta entrada. Al hacer clic en la entrada, desde el archivo, a los controles de la interfaz de la configuración de la señal se les aplicará el conjunto guardado anteriormente, mientras que el botón Add se transformará en Save (Guardar).

Para ejecutar la tarea del guardado de los ajustes en el archivo, es necesario crear un conjunto universal de los ajustes que van a usarse tanto para la visualización en la ventana de la edición, como durante la búsqueda de la señal en el futuro. Para ese propósito, vamos a crear una estructura con el nombre SIGNAL, donde vamos a escribir toda la configuración de los ajustes en la ventana de la creación/edición.

struct SIGNAL { int ind_type; int ind_period; int app_price; int rule_type; double rule_value; int label_type; uchar label_value[ 10 ]; color label_color; color back_color; color border_color; bool tooltip; uchar tooltip_text[ 100 ]; bool image; int img_index; bool timeframes[ 21 ]; TFNAME tf_name[ 21 ]; };

Vamos a considerar cada elemento agregado en ella:

ind_type — contiene el tipo del indicador que ha sido elegido como base para buscar la señal. En la interfaz es Indicator Type.

— contiene el tipo del indicador que ha sido elegido como base para buscar la señal. En la interfaz es Indicator Type. ind_period — período del indicador arriba seleccionado.

— período del indicador arriba seleccionado. app_price — precio aplicado. Este valor no estará disponible para cada indicador. Por tanto, va a escribirse sólo cuando este parámetro tenga lugar en el indicador actual seleccionado. Por ejemplo, RSI lo tiene, mientras que WPR no dispone de él.

— precio aplicado. Este valor no estará disponible para cada indicador. Por tanto, va a escribirse sólo cuando este parámetro tenga lugar en el indicador actual seleccionado. Por ejemplo, RSI lo tiene, mientras que WPR no dispone de él. rule_type — tipo de la regla que va a usarse durante la búsqueda de la señal. En la interfaz, es el menú desplegable con los signos ==,>=,<= etc.

— tipo de la regla que va a usarse durante la búsqueda de la señal. En la interfaz, es el menú desplegable con los signos ==,>=,<= etc. rule_value — valor límite del indicador seleccionado al que va a aplicarse la regla de la búsqueda.

— valor límite del indicador seleccionado al que va a aplicarse la regla de la búsqueda. label_type — guarda el tipo de la visualización de la etiqueta de texto. Puede ser el valor actual del indicador, o bien una etiqueta personalizada de hasta tres símbolos.

— guarda el tipo de la visualización de la etiqueta de texto. Puede ser el valor actual del indicador, o bien una etiqueta personalizada de hasta tres símbolos. label_value — si tenemos seleccionado el segundo tipo de la visualización, aquí se guarda el texto de la etiqueta establecido por el usuario.

— si tenemos seleccionado el segundo tipo de la visualización, aquí se guarda el texto de la etiqueta establecido por el usuario. label_color — guarda el color de la etiqueta de texto.

— guarda el color de la etiqueta de texto. back_color — guarda el color del fondo del bloque de la señal en el monitoreo a condición de que esta opción esté seleccionada.

— guarda el color del fondo del bloque de la señal en el monitoreo a condición de que esta opción esté seleccionada. border_color — guarda el color del borde del bloque de la señal en el monitoreo a condición de que esta opción esté seleccionada.

— guarda el color del borde del bloque de la señal en el monitoreo a condición de que esta opción esté seleccionada. tooltip — contiene el indicio del uso de la ayuda emergente.

— contiene el indicio del uso de la ayuda emergente. tooltip_text — si el indicio del uso es positivo, incluye su texto.

— si el indicio del uso es positivo, incluye su texto. image — indicio del uso de la imagen.

— indicio del uso de la imagen. img_index — si se usa una imagen, guarda el número de orden de la misma.

— si se usa una imagen, guarda el número de orden de la misma. timeframes — array que contiene la información sobre los ajustes de los timeframes seleccionados en el segundo paso.

— array que contiene la información sobre los ajustes de los timeframes seleccionados en el segundo paso. tf_name — guarda el nombre de los timeframes en los que se busca la señal comercial.

Ahora, vamos a declarar un array de las estructuras en la clase base para guardar los conjuntos de los ajustes para las señales creadas.

SIGNAL m_signal_set[ 5 ];

Además, crearemos dos métodos en la sección privada de la clase CProgram para guardar el conjunto de los parámetros en el archivo desde la estructura y cargarlo desde el archivo en la estructura.

bool SaveSignalSet( int index); bool LoadSignalSet( int index);

Vamos a implementarlos:

bool CProgram::SaveSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Fallo al crear el archivo de la configuración" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } m_signal_set[index].ind_type=m_indicator_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].ind_period=( int )m_period_edit.GetValue(); m_signal_set[index].app_price=m_applied_price.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_type=m_rule_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_value=( double )m_rule_value.GetValue(); m_signal_set[index].label_type=m_label_button[ 0 ].IsPressed()? 0 : 1 ; if (m_label_button[ 1 ].IsPressed()) StringToCharArray ( StringSubstr (m_text_box.GetValue(), 0 , 3 ),m_signal_set[index].label_value); m_signal_set[index].label_color=m_color_button[ 0 ].CurrentColor(); if (m_set_param[ 0 ].IsPressed()) m_signal_set[index].back_color=m_color_button[ 1 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].back_color= clrNONE ; if (m_set_param[ 1 ].IsPressed()) m_signal_set[index].border_color=m_color_button[ 2 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].border_color= clrNONE ; m_signal_set[index].tooltip=m_set_param[ 2 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].tooltip) StringToCharArray (m_tooltip_text.GetValue(),m_signal_set[index].tooltip_text); m_signal_set[index].image=m_set_param[ 3 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].image) m_signal_set[index].img_index=m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectedButtonIndex(); int tf= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked() && m_tf_button[i].IsPressed()) { m_signal_set[index].timeframes[i]= true ; StringToCharArray (m_tf_button[i].LabelText(),m_signal_set[index].tf_name[i].tf); tf++; } else m_signal_set[index].timeframes[i]= false ; } if (tf< 1 ) { MessageBox ( " No hay timeframes seleccionados" , "Signal Monitor" ); FileClose (h); return ( false ); } FileWriteStruct (h,m_signal_set[index]); FileClose (h); Print ( " La configuración signal_" + string (index)+ " ha sido guardada con éxito" ); return ( true ); } bool CProgram::LoadSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "La configuración no ha sido encontrada" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_signal_set[index]); FileReadStruct (h,m_signal_set[index]); m_indicator_type.SelectItem(m_signal_set[index].ind_type); RebuildParameters(m_signal_set[index].ind_type); m_indicator_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_period_edit.SetValue(( string )m_signal_set[index].ind_period); m_period_edit.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (!m_applied_price.IsLocked()) { m_applied_price.SelectItem(m_signal_set[index].app_price); m_applied_price.GetButtonPointer().Update( true ); } m_rule_type.SelectItem(m_signal_set[index].rule_type); m_rule_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_rule_value.SetValue(( string )m_signal_set[index].rule_value); m_rule_value.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (m_signal_set[index].label_type== 0 ) { m_label_button[ 0 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( true ); } else { m_label_button[ 0 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( false ); m_text_box.ClearTextBox(); m_text_box.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].label_value)); m_text_box.Update( true ); } m_color_button[ 0 ].CurrentColor(m_signal_set[index].label_color); m_color_button[ 0 ].Update( true ); if (m_signal_set[index].back_color== clrNONE ) { m_set_param[ 0 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 0 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 1 ].CurrentColor(m_signal_set[index].back_color); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (m_signal_set[index].border_color== clrNONE ) { m_set_param[ 1 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 1 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 2 ].CurrentColor(m_signal_set[index].border_color); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (!m_signal_set[index].tooltip) { m_set_param[ 2 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( true ); m_tooltip_text.Update( true ); } else { m_set_param[ 2 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( false ); m_tooltip_text.ClearTextBox(); m_tooltip_text.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].tooltip_text)); m_tooltip_text.Update( true ); } if (!m_signal_set[index].image) { m_set_param[ 3 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( true ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 3 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( false ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectButton(m_signal_set[index].img_index); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked()) { m_tf_button[i].IsPressed(m_signal_set[index].timeframes[i]); m_tf_button[i].Update( true ); } } FileClose (h); return ( true ); }

Pues bien, hemos hecho la primera acción con el algoritmo «guardar/cargar». Ahora, tenemos que diseñar los objetos —que van a representar las entradas sobre las señales creadas— al pulsar los cuales se podrá editar los parámetros de una señal ya creada. Por tanto, vamos a crear un array de las instancias de clase CButton para implementar estos objetos.

CButton m_signal_editor[ 5 ];

Así como un método que va a crearlos.

bool CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

Implementamos este método en el archivo StepWindow.mqh ya que estos objetos van a pertenecer a la ventana principal.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" bool CProgram::CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_step_window); button.XSize( 110 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.IconXGap( 3 ); button.IconYGap( 7 ); button.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" ); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Usamos este método para añadir 5 objetos al cuerpo de CreateStepWindow(), que serán objetos en la lista de las señales.

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (!CreateSignalEditor(m_signal_editor[i], "Signal_" + string (i), 10 , 40 *i+ 90 )) return ( false ); }

Para que estos elementos no se muestren después de su creación durante el inicio de la aplicación, hay que ocultarlos en el método CreateGUI().

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateStepWindow( "Signal Monitor Step 1: Choose Symbols" )) return ( false ); if (!CreateSetWindow( "Signal Monitor Edit Signal" )) return ( false ); if (!CreateColorWindow( "Color Picker" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); m_back_button.Hide(); m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide(); return ( true ); }

Lo siguiente que hay que hacer antes de compilar el proyecto es crear un método que elimine todos los guardados anteriores durante la configuración inicial. Para eso, creamos el método ClearSaves() y lo invocamos en el constructor de la clase CProgram.

bool CProgram::ClearSaves( void ) { for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) FileDelete ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" ); m_total_signals= 0 ; return ( true ); }

Ahora, completamos el procesamiento del evento de la pulsación en el botón Add Signal (Añadir señal):

if (lparam==m_add_signal.Id()) { m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=- 1 ; RebuildTimeframes(); m_new_signal.LabelText( "Add" ); m_new_signal.Update( true ); }

Después de compilar el proyecto, el mecanismo de la adición de una nueva señal ya está listo. El siguiente paso será la implementación de la edición de una señal ya creada.

Fig. 5 Adición de una señal nueva.

Vamos a resumir. En este momento (como se muestra en la Fig. 5), se puede añadir señales comerciales pulsando en el botón Add Signal. Además, se puede observar que se añade un botón con el nombre de la señal nueva a la lista Signal List. En este momento, es un nombre definido sin posibilidad de editarlo. No obstante, si hacemos clic en Signal_0, no ocurre nada, y hay que corregir eso. Para que se abra la ventana con los ajustes y que se carguen en la interfaz exactamente las mismas configuraciones que han sido guardadas anteriormente para la señal seleccionada. El segundo detalle consiste en lo siguiente: que haya la posibilidad de modificar las configuraciones cargadas y volver a guardarlas.

Para eso, entramos en el cuerpo del método OnEvent() en la clase base CProgram, buscamos la sección del evento de la pulsación del botón y añadimos dentro el siguiente código:

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (lparam==m_signal_editor[i].Id()) { LoadSignalSet(i); m_new_signal.LabelText( "Save" ); m_new_signal.Update( true ); m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=i; } }

Aquí, definimos el botón de una de las señales creadas que hemos pulsado. Sabiendo eso, cargamos los datos guardados antes en la interfaz de la ventana de configuraciones usando el método LoadSignalSet(), cambiamos el nombre del botón Add (Añadir) por Save (Guardar) y abrimos la ventana de configuraciones.





Algoritmos de la búsqueda de señales comerciales



Una vez desarrollada la herramienta para crear y editar señales comerciales, ahora nos toca vincularla con la parte de la aplicación que se encarga de la visualización y de la búsqueda de señales. Antes, ya hemos creado una base para monitorear las señales. Representa una tabla con los nombres de las filas (símbolos seleccionados en el primer paso de la configuración) y de las columnas (timeframes seleccionados en el segundo paso de la configuración).

Fig. 6 Botón para crear el monitoreo de señales comerciales.

La secuencia de las acciones tras la creación por lo menos de una señal comercial es bastante simple. Cuando se pulsa el botón Create, se forma el monitoreo de las señales comerciales a base del array completo de las configuraciones que han sido definidas anteriormente. Pero antes de comenzar la construcción programática de este sistema, hay que completar el método ToMonitor() que se invoca después de la pulsación en el botón Create (Crear).

m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_back_button.Hide(); m_next_button.Hide(); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide();

Puesto que ahora disponemos de los objetos-botones que permiten visualizar y editar las señales actuales creadas, pues, al ir a la ventana del monitoreo, habrá que ocultarlos también, igual como los demás controles del Paso 3 antes de eso.

En el primer artículo, durante el desarrollo de la estructura de la aplicación, uno de los elementos del monitoreo era el bloque de indicación mostrado en la Fig. 5 de aquel artículo. Su propósito era mostrar en tiempo real la presencia de una de las señales creadas antes. Por eso, primero, crearemos el objeto que va a usarse como bloque de indicación. Para eso, añadimos el método CreateSignalButton() a la clase CProgram, y lo implementamos.

bool CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap);

Así como el array de las instancias de la clase CButton, que son necesarias para crear un conjunto completo de los bloques de indicación.

CButton m_signal_button[];

Ahora, entramos en StepWindow.mqh, y añadimos la implementación del método creado al final del archivo:

bool CProgram::CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'220,225,235' ; button.MainPointer(m_step_window); button.TwoState( false ); button.XSize( 40 ); button.YSize( 20 ); button.IconXGap( 2 ); button.IconYGap(button.YSize()/ 2 - 8 ); button.LabelXGap( 19 ); button.LabelYGap( 2 ); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrBlack ); button.LabelColorPressed( clrSlateGray ); button.IconFile( "" ); button.IconFileLocked( "" ); button.IsDoubleBorder( true ); if (!button.CreateButton( "" ,x_gap-button.XSize()/ 2 ,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Y lo aplicamos enseguida en el método de la construcción del monitoreo ToMonitor(). Para eso, buscamos la sección Timeframes en el cuerpo de este método, y completamos el método con el código después de esta sección. Tiene que salir lo siguiente:

int tf= ArraySize (m_timeframes); ArrayResize (m_timeframe_label,tf); for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateTimeframeLabel(m_timeframe_label[i], 110 + 50 *i,m_step_window.CaptionHeight()+ 3 ,m_timeframes[i])) return ; m_timeframe_label[i].Update( true ); } int k= 0 ; ArrayResize (m_signal_button,sy*tf); for ( int j= 0 ; j<sy; j++) { for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateSignalButton(m_signal_button[k],m_timeframe_label[i].XGap()+m_timeframe_label[i].XSize()/ 2 ,m_step_window.CaptionHeight()+ 25 +j* 25 )) return ; m_signal_button[k].Update( true ); k++; } } AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 );

Compilamos el proyecto y obtenemos una maqueta hecha para la futura visualización de señales comerciales.





Fig.7 Maqueta hecha de señales comerciales.

Ahora, hay que recordar qué elementos del bloque de indicación se puede configurar para mostrar una u otra señal dentro de ellos.

Color del fondo.

Presencia y color del borde del bloque de indicación.

Color y valor de la etiqueta de texto.

Presencia del icono.

Presencia de la ayuda.

Para controlar estas propiedades, vamos a crear los siguientes métodos en la sección privada de nuestra clase base CProgram:

void SetBorderColor( int index, color clr); void SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ); void SetIcon( int index, int number); void SetBackground( int index, color clr); void SetTooltip( int index, string text= "

" );

Los implementamos ahí mismo.

void CProgram::SetBorderColor( int index, color clr) { m_signal_button[index].BorderColor(clr); m_signal_button[index].BorderColorHover(clr); m_signal_button[index].BorderColorPressed(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ) { m_signal_button[index].LabelColor(clr); m_signal_button[index].LabelColorHover(clr); m_signal_button[index].LabelColorPressed(clr); m_signal_button[index].LabelText(text); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetBackground( int index, color clr) { m_signal_button[index].BackColor(clr); m_signal_button[index].BackColorHover(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetIcon( int index, int number) { string image[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; string path=(number>= 0 )?image[number]: "" ; if (number< 0 ) m_signal_button[index].IsCenterText( true ); else m_signal_button[index].IsCenterText( false ); m_signal_button[index].IconFile(path); m_signal_button[index].IconFilePressed(path); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetTooltip( int index, string text= "

" ) { m_signal_button[index].Tooltip(text); m_signal_button[index].ShowTooltip( true ); }

A continuación, hace falta crear varios métodos auxiliares que serán necesarios para los cálculos posteriores, una visualización correcta y, lo más importante, para la correspondencia de cada uno de los bloques de indicación creados a su fila (símbolo seleccionado) y su columna (timeframe). Primero, creamos los métodos de la definición de la fila y columna del bloque de indicación según su número (índice) de orden en la tabla.

int GetRow( int index, int row_size); int GetCol( int index, int row_size); int CProgram::GetRow( int index, int row_size) { return ( int ( MathFloor (index/row_size)+ 1 )); } int CProgram::GetCol( int index, int row_size) { return ( int ( MathMod (index,row_size)+ 1 )); }

Ahora, es necesario aprender a obtener los datos necesarios de la interfaz diseñada. A saber, aprender a convertir la visualización de texto de los timeframes en el tipo de la enumeración del timeframe. Así como, es necesario tener la posibilidad de averiguar del índice del bloque de indicación a qué símbolo o timeframe de este símbolo él pertenece en la tabla.

ENUM_TIMEFRAMES CProgram::StringToTimeframe( const string timeframe) { if (timeframe== "M1" ) return ( PERIOD_M1 ); if (timeframe== "M2" ) return ( PERIOD_M2 ); if (timeframe== "M3" ) return ( PERIOD_M3 ); if (timeframe== "M4" ) return ( PERIOD_M4 ); if (timeframe== "M5" ) return ( PERIOD_M5 ); if (timeframe== "M6" ) return ( PERIOD_M6 ); if (timeframe== "M10" ) return ( PERIOD_M10 ); if (timeframe== "M12" ) return ( PERIOD_M12 ); if (timeframe== "M15" ) return ( PERIOD_M15 ); if (timeframe== "M20" ) return ( PERIOD_M20 ); if (timeframe== "M30" ) return ( PERIOD_M30 ); if (timeframe== "H1" ) return ( PERIOD_H1 ); if (timeframe== "H2" ) return ( PERIOD_H2 ); if (timeframe== "H3" ) return ( PERIOD_H3 ); if (timeframe== "H4" ) return ( PERIOD_H4 ); if (timeframe== "H6" ) return ( PERIOD_H6 ); if (timeframe== "H8" ) return ( PERIOD_H8 ); if (timeframe== "H12" ) return ( PERIOD_H12 ); if (timeframe== "D1" ) return ( PERIOD_D1 ); if (timeframe== "W1" ) return ( PERIOD_W1 ); if (timeframe== "MN" ) return ( PERIOD_MN1 ); return (:: Period ()); } ENUM_TIMEFRAMES CProgram::GetTimeframe( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (StringToTimeframe((m_timeframe_label[GetCol(index,tf)- 1 ].LabelText()))); } string CProgram::GetSymbol( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (m_symbol_label[GetRow(index,tf)- 1 ].LabelText()); }

El siguiente método va a estar relacionado directamente con el algoritmo de la búsqueda de la señal porque busca (en el símbolo y tiemframe definidos) el conjunto de los ajustes de la señal creada anteriormente por nosotros que le ha sido traspasado.

bool GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set);

Para traspasar los ajustes, se usa la estructura desde el conjunto de los parámetros SIGNAL.

bool CProgram::GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { int h= INVALID_HANDLE ; ENUM_APPLIED_PRICE app_price; switch (signal_set.app_price) { case 0 : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; case 1 : app_price= PRICE_OPEN ; break ; case 2 : app_price= PRICE_HIGH ; break ; case 3 : app_price= PRICE_LOW ; break ; case 4 : app_price= PRICE_MEDIAN ; break ; case 5 : app_price= PRICE_TYPICAL ; break ; case 6 : app_price= PRICE_WEIGHTED ; break ; default : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; } switch (signal_set.ind_type) { case 0 : h= iATR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 1 : h= iCCI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 2 : h= iDeMarker (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 3 : h= iForce (sy,tf,signal_set.ind_period, MODE_SMA , VOLUME_TICK ); break ; case 4 : h= iWPR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 5 : h= iRSI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 6 : h= iMomentum (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; default : break ; } if (h== INVALID_HANDLE ) { Print (sy+ ". Failed to get handle" ); Print ( "Handle = " ,h, " error = " , GetLastError ()); return ( false ); } double arr[ 1 ]; if ( CopyBuffer (h, 0 , 0, 1 ,arr)!= 1 ) { Print ( "sy= " ,sy, "tf= " , EnumToString (tf), " Failed to get handle data " , GetLastError ()); return ( false ); } IndicatorRelease (h); double double c_value=arr[ 0 ]; m_ind_value=c_value; int s= 0 ; switch (signal_set.rule_type) { case 0 : if (c_value>r_value) s= 1 ; break ; case 1 : if (c_value>=r_value) s= 1 ; break ; case 2 : if (c_value==r_value) s= 1 ; break ; case 3 : if (c_value<r_value) s= 1 ; break ; case 4 : if (c_value<=r_value) s= 1 ; break ; default : s= 0 ; break ; } if (s> 0 ) return ( true ); return ( false ); }

El método GetSignal() recibe la siguiente información desde la estructura SIGNAL: qué indicador hemos seleccionado entre los propuestos para la búsqueda de la señal comercial, qué ajustes hemos seleccionado para ella, qué regla de búsqueda hemos establecido. Pero no hay que olvidar que la filtración por los timeframes puede realizarse dos veces para cada señal. La primera puede tener lugar en el segundo paso de la configuración, y la segunda, entre los timeframes ya seleccionados en la ventana de la creación de la señal, tal como se muestra en la Fig. 8 más abajo.

Fig. 8 Selección de timeframes para la señal a crear.

Para que nuestro algoritmo lo tenga en cuenta durante la búsqueda de las señales (o para ser más exacto, para que no busque señales donde no hace falta), hay que verificar eso para cada una de las señales creadas. Por tanto, vamos a crear el método CheckTimeframe() que nos servirá de este filtro en la clase base.

bool CProgram::CheckTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (StringToTimeframe( CharArrayToString (signal_set.tf_name[i].tf))==tf) return ( true ); } return ( false ); }

En realidad, nos queda crear el propio mecanismo de la búsqueda de las señales comerciales. Para eso, añadimos el método SearchSignal() a la sección pública de nuestra clase CProgram.

bool SearchSignals( void );

Vamos a analizar más detalladamente su implementación paso a paso, para tener más claro para qué han sido creados algunos métodos auxiliares antes.



bool CProgram::SearchSignals( void ) { SIGNAL signal_set[]; int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( FileIsExist ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" )) cnt++; } ArrayResize (signal_set,cnt); ZeroMemory (signal_set); for ( int i= 0 ; i<cnt; i++) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "La configuración no ha sido encontrada" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } FileReadStruct (h,signal_set[i]); FileClose(h); for ( int j= 0 ; j< ArraySize (m_signal_button); j++) { string sy=GetSymbol(j); ENUM_TIMEFRAMES tf=GetTimeframe(j); if (!CheckTimeframe(tf,signal_set[i])) continue ; if (GetSignal(sy,tf,signal_set[i])) { if (signal_set[i].label_type== 1 ) SetLabel(j, CharArrayToString (signal_set[i].label_value),signal_set[i].label_color); else SetLabel(j, DoubleToString (m_ind_value, 3 ),signal_set[i].label_color); if (signal_set[i].back_color!= clrNONE ) SetBackground(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].border_color!= clrNONE ) SetBorderColor(j,signal_set[i].border_color); else SetBorderColor(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].tooltip) SetTooltip(j, CharArrayToString (signal_set[i].tooltip_text)); if (signal_set[i].image) SetIcon(j,signal_set[i].img_index); else SetIcon(j,- 1 ); } } } return ( true ); }

Durante la primera fase del trabajo, el método de la búsqueda recopila los datos sobre el número total de las señales creadas y configuradas. Luego, abre cíclicamente el archivo con la información completa sobre los ajustes de la señal y envía esta información a la estructura. A continuación, para cada bloque de indicación, se determina el símbolo y timeframe al que corresponde en forma de la tabla. Teniendo estos datos, comprobamos si hace falta buscar la señal en el timeframe seleccionado. Si el timeframe corresponde, buscamos la señal. Si está presente, coloreamos el bloque de indicación tal como ha sido configurado para esta señal. Por último, aplicamos el método creado. Hay que invocarlo al final del cuerpo del método ToMonitor().

... AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 ); SearchSignals(); }

Nos queda elaborar un algoritmo de búsquedas repetidas dentro de un cierto intervalo de tiempo. Para eso, vamos al archivo SignalMonitor.mq5 y creamos una enumeración al principio del archivo:

enum UPDATE { MINUTE, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR, HOUR_4 };

Ahora, es fácil agregar la nueva configuración en los parámetros de entrada:

input UPDATE Update = HOUR;

Luego, creamos dos variables para los cálculos.

int cnts= 0 ; datetime update;

Agregamos las siguientes líneas en la inicialización del EA:

switch (Update) { case MINUTE: cnts= 60 ; break ; case MINUTE_15: cnts= 60 * 15 ; break ; case MINUTE_30: cnts= 60 * 30 ; break ; case HOUR: cnts= 3600 ; break ; case HOUR_4: cnts= 3600 * 4 ; break ; default : cnts= 1 ; break ; } update= TimeLocal ()+cnts;

Así, definimos el intervalo de la actualización y establecemos el siguiente momento para actualizar. Ahora, agregamos la verificación por el tiempo en el cuerpo de la función OnTick(), si el intervalo establecido transcurre, buscamos las señales establecidas de nuevo.

void OnTick () { if ( TimeLocal ()>update) { program.SearchSignals(); update= TimeLocal ()+cnts; } }

Ahora, compilamos el proyecto y creamos un conjunto de nuestros propios símbolos, así como, añadimos una señal para demostrar el funcionamiento del monitoreo.

En el siguiente artículo de esta serie, nos dedicaremos a la extensión de la funcionalidad actual centrándonos en la configuración más flexible de las señales comerciales, también completaremos las posibilidades existentes en este momento.





Conclusión

Al final del articulo se adjunta el archivo comprimido con todos los ficheros mencionados, ordenados por carpetas. Por eso, para un trabajo correcto basta con colocar la carpeta MQL5 en la raíz del terminal. Para abrir el directorio raíz del terminal que contiene la carpeta MQL5, pulse en la combinación Ctrl+Shift+D o utilice el menú contextual, tal como se muestra en la Fig. 9.





Fig. 9 Abrir la carpeta MQL5 en el directorio raíz del terminal MetaTrader 5



