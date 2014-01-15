Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Average Speed - indicador para MetaTrader 5
- 2413
Los cálculos de los valores del indicador se basan en un enfoque matemático.
Calcular la velocidad del Precio:
Galileo define la velocidad como la distancia recorrida por una unidad de tiempo. (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)
donde v es la velocidad, d es la distancia y t es el tiempo. En este indicador definimos d como la distancia entre las series de precios y t como el tiempo en minutos. Utilizamos segundos en lugar de minutos, ya que un segundo es demasiado rápido, mientras que el precio a veces puede que no cambie durante varios minutos. Esto puede molestar a algunas personas.
Cálculo de la velocidad media del precio::
Indicador calcula la velocidad media usando la media aritmética.. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)
La ecuación:
Si hay n números de los cuales se denota ai, donde i = 1, ..., n, la media aritmética es la [sum] de ai's dividido por n o
en este indicador n son días, a es la velocidad y AM es la salida del buffer del indicador calculado en el punto/minuto.
