Interfaces gráficas X: Ordenamiento, reconstrucción de la tabla y controles en las celdas (build 11)

Índice

‌‌

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

Seguimos con el desarrollo de lla tabla dibujada. Vamos a nombrar sus nuevas funcionalidades.

Ordenamiento de datos de la tabla.

Control del número de las columnas y filas: inserción y eliminación de las columnas y filas según el índice especificado; vaciado completo de la tabla (queda sólo una columna y una fila); reconstrucción de la tabla (vaciado completo y establecimiento de la nueva dimensionalidad).

Vamos a ampliar las posibilidades del control de usuario de la interfaz gráfica: se añade el procesamiento del clic izquierdo del ratón.

Empezaremos a añadir los controles a las celdas de la tabla: casillas de verificación (checkbox) y botones.

Si Usted ya utiliza esta librería para diseñar las interfaces gráficas, y aplica la tabla tipo CTable para visualizar los datos, ahora se le propone que pase a la tabla tipo CCanvasTable. A partir de este artículo, se ha igualado por completo con los demás tipos de las tablas de esta librería, e incluso las ha superado en algunos parámetros.

‌

Ordenamiento de la tabla

La mayoría de los métodos para el ordenamiento de los datos de la tabla se han quedado los mismos que en CTable. El artículo Interfaces gráficas X: Control «Hora», control «Lista de las casillas de verificación» y ordenamiento (sort) de la tabla describe detalladamente cómo está organizado todos esto. Aquí hablaremos un poco sobre los cambios y adiciones referentes a la tabla dibujada tipo CCanvasTable.

Para dibujar el indicio de la tabla ordenada, vamos a necesitar un array estático tipo CTImage compuesto de dos elementos. Ahí van a guardarse las rutas hacia los imágenes que deben reflejar la dirección del ordenamiento. Si el usuario no establece su versión de las imágenes, se utilizarán los iconos predefinidos. La inicialización con valores predefinidos y el llenado de los arrays de las imágenes se realiza en el método de la creación de encabezados CCanvasTable::CreateHeaders().

class CCanvasTable : public CElement { private : CTImage m_sort_arrows[ 2 ]; public : void SortArrowFileAscend( const string path) { m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path=path; } void SortArrowFileDescend( const string path) { m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path=path; } }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) { ... m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "" ; m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "" ; } bool CCanvasTable::CreateHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ( true ); string name=CElementBase::ProgramName()+ "_table_headers_" +( string )CElementBase::Id(); int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; if (m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ; if (m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ; for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage (m_sort_arrows[i].m_bmp_path,m_sort_arrows[i].m_image_data, m_sort_arrows[i].m_image_width,m_sort_arrows[i].m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); } } :: ResetLastError (); if (!m_headers.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,m_table_x_size,m_header_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Fallo al crear el lienzo para dibujar los encabezados de la tabla: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } ... return ( true ); }

El método CCanvasTable::DrawSignSortedData() va a utilizarse para dibujar el indicio del array ordenado.Este elemento se dibuja sólo si (1) el modo del ordenamiento está activado y (2) los datos de la tabla ya han sido ordenados. Los márgenes se puede controlar a través de los métodos CCanvasTable::SortArrowXGap() y CCanvasTable::SortArrowYGap(). La imagen significa que el ordenamiento ascendiente va a tener el índice 0, y el descendiente, el índice 1. A continuación, sigue el ciclo doble del dibujo de la imagen. Este tema ya ha sido considerado detalladamente.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sort_arrow_x_gap; int m_sort_arrow_y_gap; public : void SortArrowXGap( const int x_gap) { m_sort_arrow_x_gap=x_gap; } void SortArrowYGap( const int y_gap) { m_sort_arrow_y_gap=y_gap; } private : void DrawSignSortedData( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_sort_arrow_x_gap( 20 ), m_sort_arrow_y_gap( 6 ) { ... } void CCanvasTable::DrawSignSortedData( void ) { if (!m_is_sort_mode || m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE ) return ; int x =m_columns[m_is_sorted_column_index].m_x2- m_sort_arrow_x_gap ; int y = m_sort_arrow_y_gap ; int image_index=(m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? 0 : 1 ; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<m_sort_arrows[image_index].m_image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<m_sort_arrows[image_index].m_image_width; lx++,i++) { if (m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =m_headers.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_headers.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

Durante el ordenamiento de los valores de la tabla, se utiliza el método CCanvasTable::Swap() con el fin de solaparlos. Su particularidad consiste en la necesidad de desplazar no sólo el texto de la celda y/o la imagen, sino también la mayoría de las propiedades de la celda. Al desplazar las imágenes, para evitar los fragmentos repetidos del código, necesitaremos el método adicional CCanvasTable::ImageCopy(). Se le envían dos arrays tipo CCanvasTable::ImageCopy(), receptor y fuente de datos. Como el tercer argumento, se envía el índice de la imagen copiada, porque en una celda no pueden haber varias imágenes.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index); }; void CCanvasTable::ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index) { :: ArrayCopy (destination[index].m_image_data,source[index].m_image_data); destination[index].m_image_width =source[index].m_image_width; destination[index].m_image_height =source[index].m_image_height; destination[index].m_bmp_path =source[index].m_bmp_path; }

Al final, el código del método CCanvasTable::Swap() es como se muestra en el listado del código de abajo. Antes de mover las imágenes, primero es necesario comprobar si están presentes, y si no, pasar a la siguiente columna. Si en una de las celdas hay imágenes, se desplazan a través del método CCanvasTable::ImageCopy(). Es la misma operación como en el caso del desplazamiento de otras propiedades de la celda. Es decir, primero memorizamos la propiedad de la primera celda. Luego, copiamos la misma propiedad de la segunda celda en lugar de la primera. Y finalmente, en lugar de la segunda celda colocamos el valor guardado anteriormente de la primera.

class CCanvasTable : public CElement { private : void Swap( uint r1, uint r2); }; void CCanvasTable::Swap( uint r1, uint r2) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { string temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text =temp_text; temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text =temp_text; uint temp_digits =m_columns[c].m_rows[r1].m_digits; m_columns[c].m_rows[r1].m_digits =m_columns[c].m_rows[r2].m_digits; m_columns[c].m_rows[r2].m_digits =temp_digits; color temp_text_color =m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color =m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color =temp_text_color; int temp_selected_image =m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image =m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image =temp_selected_image; int r1_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images); int r2_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images); if (r1_images_total< 1 && r2_images_total< 1 ) continue ; CTImage r1_temp_images[]; :: ArrayResize (r1_temp_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(r1_temp_images,m_columns[c].m_rows[r1].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images,r2_images_total); for ( int i= 0 ; i<r2_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r1].m_images,m_columns[c].m_rows[r2].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_temp_images,i); } }

El clic en uno de los encabezados de la tabla llama al método CCanvasTable::OnClickHeaders(), que inicia el ordenamiento de datos. En esta clase, este método es mucho más sencillo que en la tabla tipo CTable: compare y asegúrese por sí mismo.



class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickHeaders( const string clicked_object) { if (!m_is_sort_mode || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_headers.Name()!=clicked_object) return ( false ); uint column_index= 0 ; int x=m_mouse.RelativeX(m_headers); for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (x>=m_columns[c].m_x && x<=m_columns[c].m_x2) { column_index=c; break ; } } SortData(column_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElementBase::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index))); return ( true ); }

Los demás métodos para el ordenamiento de datos han quedado sin cambiar y no se diferencian en nada de los considerados anteriormente Por eso vamos a considerar sólo la lista de las declaraciones de estos campos y métodos en la clase CCanvasTable:‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_sort_mode; int m_is_sorted_column_index; ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction; public : void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; } ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index); void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type); void SortData( const uint column_index= 0 ); private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); };

Abajo, se puede ver cómo funciona el ordenamiento en este tipo de tablas:

Fig. 1. Demostración del ordenamiento en la tabla tipo CCanvasTable.‌

‌

Inserción y eliminación de columnas y filas

En uno de los artículos anteriores para las tablas tipo CTable, hemos considerado los métodos para insertar y eliminar las columnas y filas. En aquella versión, la inserción era posible sólo al final de la tabla. Ahora vamos a quitar este inconveniente enojoso: pues, hagamos que se pueda insertar una columna o una fila al especificar el índice del lugar de su inserción.

Ejemplo: vamos a insertar una columna al principio de la tabla de datos, es decir, la nueva columna debe convertirse en la primera (índice 0). El array de las columnas debe aumentarse a un elemento, mientras que las propiedades y los valores de todas las celdas de la tabla deben desplazarse a un elemento a la derecha, dejando las celdas de la columna nueva en blanco. El mismo principio actúa también durante la inserción de las filas de la tabla.

Cuando hay que eliminar una columna o una fila, funciona el principio reverso. Intentaremos quitar la primera columna de nuestro ejemplo anterior. Primero, los datos y las propiedades de las celdas serán desplazados a un elemento a la izquierda, y después de eso, el tamaño del array de las columnas se reducirá a un elemento.

Aquí, han sido implementados los métodos adicionales para que sea más cómodo crear los métodos de la inserción y eliminación de columnas y filas. Para inicilizar las celdas, columnas y filas insertadas con valores predefinidos, van a utilizarse los métodos CCanvasTable::ColumnInitialize() y CCanvasTable::CellInitialize().

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnInitialize( const uint column_index); void CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::ColumnInitialize( const uint column_index) { m_columns[column_index].m_x = 0 ; m_columns[column_index].m_x2 = 0 ; m_columns[column_index].m_width = 100 ; m_columns[column_index].m_type = TYPE_STRING ; m_columns[column_index].m_text_align = ALIGN_CENTER ; m_columns[column_index].m_text_x_offset =m_text_x_offset; m_columns[column_index].m_image_x_offset =m_image_x_offset; m_columns[column_index].m_image_y_offset =m_image_y_offset; m_columns[column_index].m_header_text = "" ; } void CCanvasTable::CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color =m_cell_text_color; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_digits = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type =CELL_SIMPLE; :: ArrayFree (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images);s }

Para copiar las propiedades de una columna a la otra, hay que usar el método CCanvasTable::ColumnCopy(), cuyo código viene a continuación:‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnCopy( const uint destination, const uint source); }; void CCanvasTable::ColumnCopy( const uint destination, const uint source) { m_columns[destination].m_header_text =m_columns[source].m_header_text; m_columns[destination].m_width =m_columns[source].m_width; m_columns[destination].m_type =m_columns[source].m_type; m_columns[destination].m_text_align =m_columns[source].m_text_align; m_columns[destination].m_text_x_offset =m_columns[source].m_text_x_offset; m_columns[destination].m_image_x_offset =m_columns[source].m_image_x_offset; m_columns[destination].m_image_y_offset =m_columns[source].m_image_y_offset; }

El método CCanvasTable::CellCopy() copia una celda especificada a la otra. Para eso, hay que pasar los índices de la columna y fila de la celda de destino y los índices de la columna y fila de la celda fuente.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : void CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest, const uint column_source, const uint row_source); }; void CCanvasTable::CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest , const uint column_source, const uint row_source ) { m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_type =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_type; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_digits =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_digits; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_full_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_full_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_short_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_short_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_text_color =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_text_color; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_selected_image =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_selected_image; int images_total=:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images); :: ArrayResize (m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,images_total); for ( int i= 0 ; i<images_total; i++) { if (:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images[i].m_image_data)< 1 ) continue ; ImageCopy(m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images,i); } }

Con el fin de evitar la repetición continua del código, ha sido implementado otro método que será llamado después de las modificaciones introducidas en la reconstrucción de la tabla. Cada vez tras la inserción y eliminación de las columnas y filas, es necesario recontar y luego establecer nuevos tamaños de la tabla, y después de eso redibujar la tabla para que los cambios hagan efecto. Para eso, se usa el método CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable(). Aquí, como único parámetro, se indica si es necesario redibujar la tabla entera (true), o simplemente actualizarla (false).

class CCanvasTable : public CElement { private : void RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ) { CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); UpdateTable(redraw); }

Los métodos para insertar y eliminar las columnas y filas son mucho más simples y claros que las versiones de estos métodos en la tabla tipo CTable. Usted mismo puede comparar el código de estos métodos, y aquí como ejemplo mostraremos sólo el código para insertar y eliminar las columnas. El código para trabajar con las filas tiene la misma secuencia de acciones que ha sido descrita al principio de esta sección. Sólo voy a remarcar que el indicio de la tabla ordenada va a desplazarse junto con la columna ordenada, tanto en el caso de la inserción, como en el caso de la eliminación. Cuando la columna ordenada se elimina, el campo que guarda el índice de la columna ordenada, se pone a cero.

class CCanvasTable : public CElement { public : void AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); void DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); m_columns_total=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); :: ArrayResize (m_columns[array_size].m_rows,m_rows_total); int checked_column_index=(column_index>=( int )m_columns_total)? ( int )m_columns_total- 1 : column_index; for ( int c=array_size; c>=checked_column_index; c--) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index++; int prev_c=c- 1 ; if (c==checked_column_index) ColumnInitialize(c); else ColumnCopy(c,prev_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (c==checked_column_index) { CellInitialize(c,r); continue ; } CellCopy(c,r,prev_c,r); } } RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); int checked_column_index=(column_index>=array_size)? array_size- 1 : column_index; for ( int c=checked_column_index; c<array_size- 1 ; c++) { if (c!=checked_column_index) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index--; } else m_is_sorted_column_index= WRONG_VALUE ; int next_c=c+ 1 ; ColumnCopy(c,next_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) CellCopy(c,r,next_c,r); } m_columns_total=array_size- 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); }

Los métodos para la reconstrucción completa y el vaciado de la tabla también son muy simples, a diferencia de los métodos análogos en la tabla tipo CTable. Aquí basta con establecer el nuevo tamaño a través de la llamada al método CCanvasTable::TableSize(). Al vaciar la tabla, se establece el tamaño mínimo, cuando queda sólo una columna y una fila. Durante el vaciado también se resetean los campos donde se guardan los valores de la fila seleccionada, dirección del ordenamiento y el índice de la columna ordenada. Al final de ambos métodos se calculan y se establecen nuevos tamaños de la tabla.

class CCanvasTable : public CElement { public : void Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ); void Clear( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ) { TableSize(columns_total,rows_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::Clear( const bool redraw= false ) { TableSize( 1 , 1 ); m_selected_item_text = "" ; m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_last_sort_direction =SORT_ASCEND; m_is_sorted_column_index = WRONG_VALUE ; RecalculateAndResizeTable(redraw); }

Es funciona así:

Fig. 2. Demostración del control de la dimensionalidad de la tabla.





Al final del artículo, se puede descargar la aplicación de prueba que se muestra en la animación anterior.

‌

Evento del clic izquierdo del ratón

A veces, puede ser necesario activar alguna acción haciendo doble clic con ratón. Vamos a implementar la generación de tal evento en nuestra librería. Para eso, añadimos el identificador ON_DOUBLE_CLICK al archivo Defines.mqh para el evento del doble clic izquierdo del ratón:

... #define ON_DOUBLE_CLICK ( 34 ) ...

El evento con el identificador ON_DOUBLE_CLICK va a generarse en la clase CMouse. En el Sistema operativo, este evento suele generarse al hacer las acciones «pulsar-soltar-pulsar» con el botón izquierdo del ratón. Pero el testeo en el entorno del terminal ha mostrado que no siempre se puede detectar momentáneamente el evento del clic izquierdo del ratón cuando llega el evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (parámetro sparam). Por eso, se ha decidido implementar la generación del evento a través de las acciones «pulsar-soltar-pulsar-soltar». Es posible detectar con precisión estas acciones cuando ocurre el evento CHARTEVENT_CLICK.

Por defecto, debe pasar no menos de 300 milisegundos entre dos pulsaciones. Con el fin de seguir el evento CHARTEVENT_CLICK, en el manejador de eventos del ratón va a invocarse el método CMouse::CheckDoubleClick(). En el inicio de este método, se declaran dos variables estáticas, en los cuales, cada vez que se llame al método, van a actualizarse los valores del tick anterior y actual (número de milisegundos transcurridos desde el momento del inicio del sistema). Si entre estos valores hay menos milisegundos que figuran en el campo m_pause_between_clicks, entonces se generará el evento del doble clic del ratón. ‌

class CMouse { private : uint m_pause_between_clicks; private : bool CheckDoubleClick( void ); }; CMouse::CMouse( void ) : m_pause_between_clicks( 300 ) { ... } void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { CheckDoubleClick(); return ; } } void CMouse::CheckDoubleClick( void ) { static uint prev_depressed = 0 ; static uint curr_depressed =:: GetTickCount (); prev_depressed =curr_depressed; curr_depressed =:: GetTickCount (); uint counter=curr_depressed-prev_depressed; if (counter<m_pause_between_clicks) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_DOUBLE_CLICK,counter, 0.0 , "" ); }

De esta manera, en los manejadores de eventos de todas las clases de la librería se puede monitorear el doble clic izquierdo del ratón en cualquier lugar del área del gráfico, independientemente de que si haya o no un objeto gráfico debajo del cursor.

‌

Controles en las celdas de la tabla

En este artículo, vamos a abrir el tema de los controles en las celdas de la tabla. Por ejemplo, esta posibilidad puede ser oportuna cuando es necesario crear un sistema comercial de parámetros múltiples. Es conveniente implementar la interfaz gráfica de este sistema en forma de una tabla. Vamos a empezar a insertar estos controles en las celdas de la tabla, comenzando con las casillas de verificación (checkbox) y los botones.

En primer lugar, nos hará falta la nueva enumeración ENUM_TYPE_CELL, donde van a determinarse los tipos de las celdas:

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 };

Por defecto, durante la inicialización, a las celdas se les asigna el tipo simple, CELL_SIMPLE, lo que significa «celda sin control». Para establecer u obtener el tipo de la celda, utilice los métodos CCanvasTable::CellType(), cuyo código se muestra a continuación. Una vez establecido el tipo CELL_CHECKBOX (chechbox) para la celda, también hay que establecer los iconos para el estado del checkbox. El número mínimo de iconos para este tipo de celdas son dos. Se puede establecer más de dos imágenes, entonces habrá posibilidad de trabajar con los checkbox de parámetros múltiples.

class CCanvasTable : public CElement { void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); ENUM_TYPE_CELL CellType( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; } ENUM_TYPE_CELL CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type); }

Las series de los iconos para los checkbox y botones pueden ser de tamaños diferentes en cada columna, por eso se necesita la posibilidad de establecer los márgenes X y Y de los iconos para cada columna individualmente. Se puede hacer eso usando los métodos CCanvasTable::ImageXOffset() y CCanvasTable::ImageYOffset():‌

class CCanvasTable : public CElement { public : void ImageXOffset( const int &array[]); void ImageYOffset( const int &array[]); };

Otro complemento es un modo cuya activación permitirá excluir la cancelación de la selección de la fila en caso de la pulsación reiterativa. Este modo tendrá efecto sólo si el modo de la selección de la fila está activado.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_without_deselect; public : void IsWithoutDeselect( const bool flag) { m_is_without_deselect=flag; } };

Para determinar el índice de la fila o columna que ha sido pulsada, ahora se utilizan los métodos separados CCanvasTable::PressedRowIndex() y CCanvasTable::PressedCellColumnIndex(). Ya han sido considerados antes como bloques del método CCanvasTable::OnClickTable(). Puede estudiar su código completo con nuevas adiciones en los archivos adjuntos al artículo. Sólo quería subrayar que en total, a través de estos métodos se puede detectar la celda en la que ha sido hecho el clic izquierdo. A continuación, vamos a ver a dónde serán enviados los índices de la columna y fila obtenidos.

class CCanvasTable : public CElement { private : int PressedRowIndex( void ); int PressedCellColumnIndex( void ); };

Al hacer clic en la celda de la tabla, hay que obtener su tipo, y si contiene un control, también es necesario determinar si ha sido activado. Para este propósito, ha sido implementada una serie de métodos privados, el principal de los cuales es CCanvasTable::CheckCellElement(). Precisamente, a este método se traspasan los índices de la columna y fila obtenidos a través de los métodos CCanvasTable::PressedRowIndex() y CCanvasTable::PressedCellColumnIndex(). Este método es de dos modos. Dependiendo del evento cuyo procesamiento acciona la llamada a este método, se utiliza el tercer parámetro que permite especificar si este evento ha sido un doble clic del ratón.

Luego, se verifica el tipo de la celda, y en función de su tipo, se llama al método correspondiente. Si la celda contiene el control «Botón», se invocará el método CCanvasTable::CheckPressedButton(). Para las celdas con checkbox se usa el método CCanvasTable::CheckPressedCheckBox().‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { case CELL_BUTTON : { if (!CheckPressedButton(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_CHECKBOX : { if (!CheckPressedCheckBox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

Vamos a ver cómo están organizados los métodos CCanvasTable::CheckPressedButton() y CCanvasTable::CheckPressedCheckBox(). Al principio de ambos métodos se encuentra la comprobación del número de imágenes en la celda. En las celdas de botones debe haber como mínimo un icono, en las celdas de checkbox, como mínimo dos iconos. Luego, hay que determinar si ha tenido lugar el clic precisamente en este icono. En caso con checkbox, implementamos dos modos de su conmutación. Una pulsación solitaria va a tener efecto sólo si hemos clic en el icono con la imagen del checkbox. Un doble clic conmuta el checkbox en cualquier parte de la celda. En ambos métodos, cuando todas las condiciones están cumplidas, se genera el evento con el identificador correspondiente al control. Como parámetro double se envía el índice de la imagen, mientras que en el parámetro string se forma una cadena con los índices de la columna y la fila.‌

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); bool CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡Establezca como mínimo un icono para la celda de botón!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_columns[column_index].m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2) return ( false ); else { if (!double_click) { int image_index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElementBase::Id(),image_index, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } } return ( true ); } bool CCanvasTable::CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 2 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡Establezca como mínimo dos iconos para la celda de checkbox!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2 && !double_click) return ( false ); else { int image_i=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; int next_i=(image_i<ImagesTotal(column_index,row_index)- 1 )? ++image_i : 0 ; ChangeImage(column_index,row_index,next_i, true ); m_table.Update( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CHECKBOX,CElementBase::Id(),next_i, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } return ( true ); }

Como resultado, el código de los métodos CCanvasTable::OnClickTable() y CCanvasTable::OnDoubleClickTable() que procesan el clic en la tabla ahora es mucho más claro y legible (véase el código de abajo). Dependiendo de los modos activados y el tipo de la celda pulsada, se genera el evento correspondiente.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); bool OnDoubleClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); bool is_cell_element=CheckCellElement(c,r); if (m_selectable_row && !is_cell_element) { RedrawRow( true ); m_table.Update(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item, string (c)+ "_" + string (r)); } return ( true ); } bool CCanvasTable::OnDoubleClickTable( const string clicked_object) { if (!m_table.MouseFocus()) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); return (CheckCellElement(c,r, true )); }

El procesamiento del doble clic en la celda, se realiza en el manejador del control cuando ocurre el evento ON_DOUBLE_CLICK:

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (OnDoubleClickTable(sparam)) return ; return ; } }

Al fin y al cabo, todo funciona así:

Fig. 3. Demostración de la interacción con los controles en las celdas de la tabla.





Use los archivos adjuntos para descargar las aplicaciones demostradas en este artículo a su ordenador.

‌

Conclusión

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto:

Fig. 4. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





Abajo puede descargar la última versión de la librería y los archivos para las pruebas.