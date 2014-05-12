CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Donchian Channels System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2067
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Donchian Channels.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo financiero, y el naranja su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Figura 1. Donchian_Channels_System

Figura 1. Donchian_Channels_System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2099

ShadeNY_candle ShadeNY_candle

Indicador de sesiones comerciales, con la muestra de los cuerpos y las sombras de las velas de sesión obtenidas.

ShadeNY ShadeNY

Indicador de sesiones comerciales.

XDPO XDPO

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre el precio y el doble de su promediación.

TDI-2 BARS TDI-2 BARS

El indicador colorea las barras del color de la tendencia actual, calculada según los datos del indicador personalizado TDI-2.