Donchian Channels System - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 2067
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Donchian Channels.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde significará el crecimiento del activo financiero, y el naranja su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Figura 1. Donchian_Channels_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2099
