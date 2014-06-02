Pon "Me gusta" y sigue las noticias
X4Period_RSI_Arrows - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1090
- 1090
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
transport_david
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RSI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.
Como señales de tendencia actúan los hallazgos de los osciladores RSI en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Nivel de sobrecompra input uint rsiLowerTrigger=38; // Nivel de sobreventa
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.09.2007.
Figura 1. Indicador X4Period_RSI_Arrows
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2237
