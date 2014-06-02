CodeBaseSecciones
Indicadores

X4Period_RSI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1090
(33)
Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RSI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

Como señales de tendencia actúan los hallazgos de los osciladores RSI en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Nivel de sobrecompra
input uint rsiLowerTrigger=38// Nivel de sobreventa

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.09.2007.

Figura 1. Indicador X4Period_RSI_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2237

