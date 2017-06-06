ドンチャンチャネルを使った取引

この修正版で使用できるのは高値と安値だけでないので、極値の種類についても考えてみましょう。可能なオプションとソフトウェアの実装は以下の通りです。

異なる種類の極値は下記のように実装されます。

for (bar=first; bar<rates_total && ! IsStopped (); bar++) { switch (Extremes) { case HIGH_LOW: SsMax=high[ ArrayMaximum (high,bar,DonchianPeriod)]; SsMin=low[ ArrayMinimum (low,bar,DonchianPeriod)]; break ; case HIGH_LOW_OPEN: SsMax=(open[ ArrayMaximum (open,bar,DonchianPeriod)]+high[ ArrayMaximum (high,bar,DonchianPeriod)])/ 2 ; SsMin=(open[ ArrayMinimum (open,bar,DonchianPeriod)]+low[ ArrayMinimum (low,bar,DonchianPeriod)])/ 2 ; break ; case HIGH_LOW_CLOSE: SsMax=(close[ ArrayMaximum (close,bar,DonchianPeriod)]+high[ ArrayMaximum (high,bar,DonchianPeriod)])/ 2 ; SsMin=(close[ ArrayMinimum (close,bar,DonchianPeriod)]+low[ ArrayMinimum (low,bar,DonchianPeriod)])/ 2 ; break ; case OPEN_HIGH_LOW: SsMax=open[ ArrayMaximum (open,bar,DonchianPeriod)]; SsMin=open[ ArrayMinimum (open,bar,DonchianPeriod)]; break ; case CLOSE_HIGH_LOW: SsMax=close[ ArrayMaximum (close,bar,DonchianPeriod)]; SsMin=close[ ArrayMinimum (close,bar,DonchianPeriod)]; break ; }





取引システムの開発



戦略を策定する際には、偽ブレイクアウトだけでなく、ドンチャンチャネルがトレンド戦略で最も頻繁に使用されるという事実も考慮する必要があります。参入シグナルはチャネルブレイクアウトによって形成されるため、チャネル境界外の誤ったエグジットを排除するためにはシグナル確認のために少なくとも1つのトレンド指標が使用される必要があります。また、参入、ポジション管理、エグジット、資産管理の正確な条件を判断する必要があります。上記の条件を定式化してみましょう。

1. 確認シグナル

本稿の目的は、ドンチャンチャネルに基づいた取引の例を示すだけでなく、それらを現代市場における「生存性」の観点から分析することです。したがって、いくつかの確認指標を選択してみましょう。これらの指標のそれぞれは、ドンチャンチャネルと連動して形成されます。したがって、分析された基本戦略に基づいていくつかのトレーディング戦略を取得します。ここでは次の指標からの3つの確認シグナルを選択しました。

平均方向性指数（Average Directional Movement Index、ADX）：このシグナルと組み合わせることで、現在のトレンドの状態と強さを評価してチャネル境界が破られた後に市場に参入することができます。

移動平均収束拡散手法（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）：MACDは現在のトレンドを監視します。価格がチャネルの境界線を破った場合、このブレイクアウトが市場の方向にあるのか偶発的な価格スパイク（偽ブレイクアウト）であるのかを確認します。

3つ目の確認シグナルは平均速度（Average Speed、ポイント/分単位での平均価格変更速度）とX4Period_RSI_Arrows（周期が異なる4つのRSIで構成されるセマフォ指標 ）によって生成されます。