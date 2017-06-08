利用 Donchian 通道进行交易

在展开测试之前, 我们需要确定其条件。基本条件在下表中汇总:

专家交易系统以 4 合 1 的形式呈现, 因此设置的所有可能组合选择很广泛, 但无需赘述。我们列出主要的设置模块, 这些设置将在测试过程中进行组合, 一些单独的参数将被优化。为能更好地理解, 下表提供了在测试期间将会更改的专家系统模式:

我会解释为什么资金管理只使用两种模式: 在测试期间, 入金只能由我们的专家系统加载, 一次只能存在一笔持仓, 所以 余额 和 可用保证金 模式其实是一样的。

1. Donchian 通道交易策略。

我们的策略首先从纯粹的 Donchian 通道开始。

图例. 6. 应用于 EURUSD 上的 Donchian 交易策略。

当针对 EURUSD 进行策略测试和优化过程中, 我们得出以下结论:

与货币对相比, 针对 GOLD-6.17 期货在相同周期和时间帧上进行测试 - M30-H1, 产生了更佳的结果。





图例.7. Donchian 交易策略, 针对 GOLD-6.17。

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 12 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian; .... input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ;

2. Donchian 通道与 ADX 的交易策略。

利用 ADX 作为 Donchian 通道信号的滤波器, 此策略经测试后, 我们得出以下结论:

EA 执行的交易较少, 这符合预期。

最佳的工作时间帧是 M30。

盈利交易的百分比较高。

最有效的通道周期为 18, ADX 周期为 10。

再次, 通道最有效的价格是 CLOSE_HIGH_LOW。



图例.8. 应用于 EURUSD 上的 Donchian + ADX 交易策略。 sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 10 ; input double ADX_level= 20 ; 期货测试显示, 在 H1 时间帧, Donchian 通道周期等于 10, ADX 周期等于 8, 结果与以前的策略相似。再次, 根据收盘价绘制通道时, 获得最佳结果。

图例.9. Donchian + ADX 交易策略, 针对 GOLD-6.17。 sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 8 ; input double ADX_level= 20 ; input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ; 3. Donchian 通道与 MACD 的交易策略。

利用 MACD 作为 Donchian 通道信号的滤波器, 此策略经测试后, 我们得出以下结论:

再一次, 在 H1 时间帧上获得了最佳结果。

改变 MACD 参数未产生任何严重影响。