Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trailing-stop universal - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2043
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.
El trailing se puede realizar con fractales, extremos de barras, con los indicadores Parabolic MA y ATR o con una cantidad indicada de puntos. Asimismo, existe la posibilidad de seguir las órdenes por el tanto por ciento del beneficio.
Parámetros:
Ejemplo del funcionamiento con Parabolic:
Ejemplo del funcionamiento con МА:
El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15848
Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual.Exp_CandlesticksBW
El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW.
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador estocástico clásico, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF
Indicador Volume_Weighted_MA_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.