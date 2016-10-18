CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Trailing-stop universal - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Khlystov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2043
Ranking:
(60)
Publicado:
Publicado:
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.

El trailing se puede realizar con fractales, extremos de barras, con los indicadores Parabolic MA y ATR o con una cantidad indicada de puntos. Asimismo, existe la posibilidad de seguir las órdenes por el tanto por ciento del beneficio.

Parámetros:

Ejemplo del funcionamiento con Parabolic:

Ejemplo del funcionamiento con МА:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15848

