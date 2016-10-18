El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.

El trailing se puede realizar con fractales, extremos de barras, con los indicadores Parabolic MA y ATR o con una cantidad indicada de puntos. Asimismo, existe la posibilidad de seguir las órdenes por el tanto por ciento del beneficio.

Parámetros:

Ejemplo del funcionamiento con Parabolic:

Ejemplo del funcionamiento con МА:

El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.