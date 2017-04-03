Торговля по каналам Дончиана

Перед началом тестирования следует определиться с его условиями. В представленной ниже таблице сведены основные из них:

Так как торговый советник представлен в формате 4 в 1, то бессмысленно рассказывать о всем богатстве перебора возможных комбинаций настроек, это будет предоставлено читателям. Но все же выделим основные блоки настроек, которые мы будем комбинировать в тестировании, а частные параметры блоков будем оптимизировать. Для ясности понимания в таблице ниже приведены те режимы торгового советника, которые будут меняться в тестировании:

Поясню, почему в Манименеджменте выбрано только 2 режима: при тестировании нагрузка на используемый депозит будет только от нашего советника, и в рынке будет только одна позиция, поэтому режим От баланса и От свободной маржи, по сути, будет одним и тем же.

1. Торговая стратегия Канал Дончиана.

Первой протестируем стратегию только по каналам Дончиана.

Рис. 6. Торговая стратегия Donchian на EURUSD.

В ходе тестирования и оптимизации стратегии на EURUSD были сделаны следующие выводы:

В сравнении с валютной парой при тестировании на фьючерсе GOLD-6.17 с тем же периодом и на тех же таймфреймах, что и EURUSD - M30-H1, результат был лучше.

Рис.7. Торговая стратегия Donchian на GOLD-6.17.

sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 12 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian; .... input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ;

2. Торговая стратегия Канал Дончиана и ADX.

По результатам тестирования стратегии с ADX-фильтром сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

Количество сделок уменьшилось, что было ожидаемо.

Лучшим рабочим таймфреймом по-прежнему остался М30.

Процент прибыльных сделок стал выше.

Эффективный период канала стал 18, при этом период ADX — 10.

По-прежнему самой эффективной примененной ценой в канале Дончиана остается CLOSE_HIGH_LOW.



Рис.8. Торговая стратегия Donchian + ADX на EURUSD. sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 10 ; input double ADX_level= 20 ; Результаты на фьючерсах показали, что на таймфрейме H1 с периодом канала Дончиана 18 и ADX 8 результаты схожи с предыдущей стратегией. При этом опять же лучшие результаты были показаны при использовании канала по ценам закрытия.

Рис.9. Торговая стратегия Donchian + ADX на GOLD-6.17. sinput string Inp_EaComment= "Donchian Expert" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input int Inp_MagicNum= 555 ; input int Inp_StopLoss= 400 ; input int Inp_TakeProfit= 600 ; input int Inp_Deviation = 20 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input bool InfoPanel= false ; input uint DonchianPeriod= 18 ; input Applied_Extrem Extremes=CLOSE_HIGH_LOW; input Strategy CurStrategy=Donchian_ADX; input int ADX_period= 8 ; input double ADX_level= 20 ; input bool UseTrailing= true ; input bool VirtualTrailingStop= false ; input TrallMethod parameters_trailing= 7 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF_Tralling= PERIOD_CURRENT ; input int StepTrall= 50 ; input int StartTrall= 100 ; 3. Торговая стратегия Канал Дончиана и MACD.

По результатам тестирования стратегии с MACD в качестве фильтра сигналов канала Дончиана были сделаны следующие выводы:

Лучшие результаты показаны опять же на таймфрейме H1.

Смена параметров индикатора MACD не внесла каких-то серьезных изменений.