Sing main main ea

Ea SING MAIN MAIN menggunakan strategy DUA CROS EMA yang anda dapat sesuaikan di pengaturan 

sesuai dengan strategy anda masing masing

ea  SING MAIN MAIN  juga sangat dapat membantu kita open posisi dan mengatur resiko yang kita akan gunakan

karena sudah dilengkapi dengan 

cut loss BY %

cut loss BY $

ea  SING MAIN MAIN  ini juga dapat mengurangi resiko ketinggalan moment entry


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