Sing main main ea
- Utilities
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I Kadek Cristian Angga PutraSome traders wish for the perfect robot that will do all the hard work for them. Of course, this is not possible, but automating your trading to a certain extent is quite feasible
- Version: 5.0
- Updated: 11 April 2025
- Activations: 5
Ea SING MAIN MAIN menggunakan strategy DUA CROS EMA yang anda dapat sesuaikan di pengaturan
sesuai dengan strategy anda masing masing
ea SING MAIN MAIN juga sangat dapat membantu kita open posisi dan mengatur resiko yang kita akan gunakan
karena sudah dilengkapi dengan
cut loss BY %
cut loss BY $
ea SING MAIN MAIN ini juga dapat mengurangi resiko ketinggalan moment entry