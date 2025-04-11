Sing main main ea
- Yardımcı programlar
- I Kadek Cristian Angga Putra
- Sürüm: 5.0
- Güncellendi: 11 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Ea SING MAIN MAIN menggunakan strategy DUA CROS EMA yang anda dapat sesuaikan di pengaturan
sesuai dengan strategy anda masing masing
ea SING MAIN MAIN juga sangat dapat membantu kita open posisi dan mengatur resiko yang kita akan gunakan
karena sudah dilengkapi dengan
cut loss BY %
cut loss BY $
ea SING MAIN MAIN ini juga dapat mengurangi resiko ketinggalan moment entry