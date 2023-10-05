Taxcr
- Utilities
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- Version: 2.4
- Updated: 5 October 2023
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面板初次加载会服从后台设置，面板控制交易管理凌驾于后台之上。请注意交易方向的管理，正确的交易方向是交易市场生存的根本，这点很重要。
Ea交易有2种策略Sto，MA和用户在面板打开的执行订单，同时也支持移动端下单（下单基础请服从后台自行设置手数）、移动端预下单功能。
Sto策略单量密度大，是激进策略；MA策略较缓和。
此EA可全自动化交易，设置偏向于辅助手控交易。
============Basic settings=============
Magic EA
交易品种(trading variety)
点差(Spreads)
点差系数(Spread coefficient)
=============conditions for execution====
交易模式(Choosing strategy)
打开新系列订单（Open new series) //是否允许，否的话会停止打开新阶段订单。关闭状态适合运行预交易功能，也就是控制运行，一阶段一结。。
开多(Trade Sell) //处于关闭状态会停止一切开Sell方向单子。
开空(Trade Buy) //处于关闭状态会停止一切开Buy方向单子。
双向持仓(Use hedg)
Walking USD
平仓电邮（email close open）
email:BUY ? SELL(zigzag BUY ? SELL) // email方向提示
Max 持仓(Max_Orders） //单方向最大持仓单子数量
平仓单量触发email（Email triggered by closing single quantity）
Walking USD字体大小(Font size)
=============Parameter setting=============
开单手数(Start Lots)
手数乘数（Lot Multiplier）
Max手数（Max Lot）
使用资金管理(Use Money Managnement)
每0.01手保证金（Free margin for each 0.01 Lots）
TP
SL
开始时间（Start Hour）
结束时间（End Hour）
预交易方式(preset orders)
移动端下单（support manual orders)
移动端预下单（support manual exp orders)
=============Distance settings(距离设置）=======
开单距离（Fix distance）
开启动态（Order dinamic distace）
动态平仓基础单数（Number of dynamic closing base orders）
动态开单距离（Dinamic distace start）
动态手数乘数（Distance multiplier）
动态止盈系数（Distance profit coefficient）
动态偏移距离（Dynamic offset distance）
保底资金/平仓（Fund protection/Close)
保底资金（Fund protection)
另外指标参数
Stochastic_Os
Moving Average(MA参数）
zigzag ? FXBS
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