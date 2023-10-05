Countdown timer till the bar closure, + % Progress status: #1 multifunctional utility : 66+ features, including this tool | Contact me if you have any questions | MT5 version In the settings of the indicator, you can configure: Timeframe for Calulculation; true / false: Higher TimeFrame option (next from the currently used: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Bottom Left corner; 2 = Bottom Right corner; 3 = Top Left corner; 4 = Top Right corner; Font Size; Color; Font Style;

FREE