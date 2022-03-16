Klinikfx Bullish Engulfing Signal
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Bullish Engulfing Signal For Monitoring
Valid on Weekly, Daily, H4, H1, M30 , M15
Cand Valid on signal bullish engulfing Candlestick
can sent on Telegram and android custom ID
can Check level for engulfing candlestick
we have 1 , 2 , 3, 4, 5 level
auto update after close candle stick
some to know if more question dont hestitate to contact owner if want custom user needed
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Version indonesia
tools ini sangat bermanfaat untuk dapat mendapatkan signal engulfing signal pada high timeframe sehingga tidak perlu bersusah payah dalam memonitoring close candle apakah engulfing candle atau tidak
cocok untuk para pekerja / karyawan yg tidak punya banyak waktu dalam membuka chart