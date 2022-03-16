Klinikfx Bullish Engulfing Signal

Bullish Engulfing Signal For Monitoring 

Valid on Weekly, Daily, H4, H1, M30 , M15 

Cand Valid on signal bullish engulfing Candlestick

can sent on Telegram and android custom ID

can Check level for  engulfing candlestick 

we have 1 , 2 , 3, 4, 5 level 

auto update after close candle stick 

some to know if more question dont hestitate to contact owner if want custom user needed

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Version indonesia 

tools ini sangat bermanfaat untuk dapat mendapatkan signal engulfing signal pada high timeframe sehingga tidak perlu bersusah payah dalam memonitoring close candle apakah engulfing candle atau tidak 

cocok untuk para pekerja / karyawan yg tidak punya banyak waktu dalam membuka chart

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