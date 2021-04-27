Trade Panel Pro DEMO

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Бесплатная версия советника Trade Panel PRO

Данная торговая панель предназначена для быстрой и удобной торговли в один клик.

Создавался продукт для частичной автоматизации своей личной ручной торговли https://www.mql5.com/ru/signals/1040299?source=Site+Profile+Seller

Советник имеет ряд возможностей, а именно:

  • Открытие BUY или SELL ордеров. SL выставляется ниже (выше)  минимальной (максимальной) цены, задаваемых в параметрах количества свечей. Размер TP рассчитывается в соотношении от размера SL (по умолчанию 0.618).
  • Выставление BUYSTOP и SELLSTOP ордеров. SL и TP устанавливаются аналогично.
  • Выставление BUYLIMIT и SELLLIMIT ордеров. SL и TP устанавливаются аналогично.
  • В советнике присутствует возможность при открытии BUY и SELL ордеров выставлять стоповые ордера на уровне SL рыночного ордера для осуществления переворота.
  • Так же присутствует опция включения удвоения объем ордеров при перевороте позиции.   

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕМО ВЕРСИЮ - выставление ордеров исключительно объемом 0,01 лот.

Входные данные советника

  • Number of candles to determine tht highest value - Задаваемое количество свечей для расчета наивысшего значения.
  • Number of candles to determine the lowest value - Задаваемое количество свечей для расчета наинизшего значения.
  • Offset from highest / lowest - Отступ, на который будут выставляться стоповые ордера и SL от наивысшего или наинизшего значения.
  • Indent from for limit orders - Отступ для выставления лимитных ордеров от текущей цены.
  • TP to SL ratio - Соотношение TP к SL (по умолчанию 0,618)
  • Automatic order placement mode - Включение режима автоматического выставления стоповых ордеров на уровень SL рыночного ордера для "переворота".
  • Automatic orders modification - Включение режима автоматической модификации TP и SL ордеров.
  • Dubling orders upon reversal - Удвоение объема ордеров при "перевороте".
  • Send Push - Отправка Push сообщений на телефон о факте открытия / закрытия позиции.
  • Magik Number - Магик номер.
  • Line Color - Цвет линий отмечающих max/min значения на графике.


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Jose Antonio Soto Mendoza
270
Jose Antonio Soto Mendoza 2025.07.15 15:22 
 

hola amigo oye puede poner un video donde esplique como configurar esta herramienta paso a paso

ya lo tienes

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