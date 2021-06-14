Бесплатная версия советника Trade Panel PRO Данная торговая панель предназначена для быстрой и удобной торговли в один клик. Создавался продукт для частичной автоматизации своей личной ручной торговли https://www.mql5.com/ru/signals/1040299?source=Site+Profile+Seller Советник имеет ряд возможностей, а именно: Открытие BUY или SELL ордеров. SL выставляется ниже (выше) минимальной (максимальной) цены, задаваемых в параметрах количества свечей. Размер TP рассчитывается в соотношении от размера S

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