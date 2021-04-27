Correct Grid
- Indicators
-
Anton Zavialovpammfx.pro
- Version: 1.0
- Activations: 5
Общие сведения
Индикатор отображает правильную сетку с задаваемым в параметрах шага в пунктах , что позволяет более точно визуально оценить масштаб и размер ценовых движений.
Параметры индикатора
Step - шаг сетки в пунктах по вертикали
Figure - шаг фигуры
MaxBars - ограничение истории (0 - вся история)
Цвет вертикальных лини color
new_day - Цвет новый день
new_week - Цвет новая неделя
new_mon - Цвет новый месяц
Цвет горизонтальных линий
new_Hfigure - Цвет новая фигура
new_Hline - Цвет новая линия