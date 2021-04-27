Correct Grid

Общие сведения

Индикатор отображает правильную сетку с задаваемым в параметрах шага в пунктах , что позволяет более точно визуально оценить масштаб и размер ценовых движений.

Параметры индикатора

Step - шаг сетки в пунктах по вертикали
Figure - шаг фигуры
MaxBars - ограничение истории (0 - вся история)


Цвет вертикальных лини color                                 

new_day - Цвет новый день
new_week - Цвет новая неделя
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Цвет горизонтальных линий
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