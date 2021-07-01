Statistics for each day
- Utilities
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Anton Zavialovpammfx.pro
- Version: 4.0
- Updated: 1 July 2021
- Activations: 5
Statistics for each day
Индикатор показывает статистику - итоговую конечную прибыль/убыток по каждому отдельному торговому дню с учетом свопов и комиссий.
Параметры:
- Dey - количество анализируемых дней;
- Weekday color - цвет будних дней;
- Weekend color - цвет выходных дней;
- Loss color - цвет убытка;
- font_size - размер шрифта;
- font_face - название шрифта;
Для удобства просмотра статистики за большие временные периоды, при инициализации индикатор выгружает данные в Statistics.csv
Созданный файл искать в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Files
Созданный файл искать в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Files