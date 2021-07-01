Statistics for each day

Statistics for each day

Индикатор показывает статистику - итоговую конечную прибыль/убыток по каждому отдельному торговому дню с учетом свопов и комиссий.

Параметры:

  • Dey - количество анализируемых дней;
  • Weekday color - цвет будних дней;
  • Weekend color - цвет выходных дней;
  • Loss color - цвет убытка;
  • font_size - размер шрифта;
  • font_face - название шрифта;
Для удобства просмотра статистики за большие временные периоды, при инициализации индикатор выгружает данные в Statistics.csv
Созданный файл искать в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Files

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