Advanced Martingale EA

Советник Advanced Martingale Expert моментально включается в работу и круглосуточно торгует, принося прибыль. Его можно применять на любом торговом инструменте и на любом таймфрейме. Название подразумевает под собой применение системы Мартингейла. Советник при расчёте тейк-профита учитывает комиссии и свопы, также при наличии ордеров он корректирует значение цены тейк-профита с учётом начисленного свопа. Ниже приводится описание его параметров.

"Режим открытия ордеров" - устанавливает, каким образом будет торговать советник. Предусмотрены 4 режима:

1) "Параллельные покупки и продажи" - будут открываться ордера и на покупку, и на продажу;

2) "Последовательные покупки и продажи" - будут открываться либо ордера только на покупку, либо только на продажу;

3) "Только покупки" - будут открываться ордера только на покупку;

4) "Только продажи" - будут открываться ордера только на продажу.

"Открытие ордера при открытии новой свечи" - если выбрано true, то советник будет дожидаться открытия новой свечи перед открытием ордера, при значении false, соответсвенно, не будет дожидаться.

"Автолот (маржа на каждые 0.01)" - параметр для настройки объёма первого ордера (например, если выбран параметр 500, то при депозите $1000 объём будет равен 0.02). Если выбрано значение 0, то этот параметр не будет использован.

"Начальный объём ордера" - этот параметр используется, если параметр "Автолот..." равен 0. 

"Тейк-профит" - значение тейк-профита в пунктах.

"Шаг для нового ордера" - количество пунктов, на которое должна уйти цена в другую сторону, чтобы открыть усредняющий ордер.

"Коэффициент Мартингейла для ордеров на покупку" - коэффициент умножения каждого следующего в сетке ордера на покупку.

"Коэффициент Мартингейла для ордеров на продажу" - коэффициент умножения каждого следующего в сетке ордера на продажу.

"Максимальное количество ордеров в сетке" - устанавливает максимально возможное количество открытых ордеров в сетке. Если параметр равен 0, то это число не ограничено.

"Использовать стоп-аут" - включение/отключение возможности закрытия всех ордеров при низком уровне маржи.

"Уровень стоп-аута" - значение уровня маржи, при котором будут закрыты все ордера.

"Магический номер" - уникальный идентификатор для распознавания советников своих ордеров.

В комментариях я буду выкладывать сеты оптимальных настроек для советника. Название сета будет иметь формат "AMEA [номер] [валютная пара] [таймфрейм] [начальный депозит]"

Желаю большой прибыли с помощью моего советника!

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Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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Advanced Martingale EA Eng
Anton Ohurtsov
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Experts
Advanced Martingale EA   Expert advisor Advanced Martingale EA starts to work 24/7 immediately, constantly bringing profit. It can be applied at any symbol and any timeframe. As you can guess from its name, expert advisor uses Martingale system. Expert advisor takes into account commissions and swaps, when take profit is calculated. Also, it recalculates everyday take profit of opened orders, taking into account new values of swaps. Description of parameters is provided below. "Orders Opening Mo
Pivot High Low
Anton Ohurtsov
Indicators
Indicator finds swing highs and lows, which are located between x bars to the left and y bars to the right. It plots such high and lows in form of continuous lines. Here is description of inputs. High Left Length  - count of bars to the left for finding of swing high High Right Length   - count of bars to the right for finding of swing high Low Left Length   - count of bars to the left for finding of swing low Low Right Length   - count of bars to the right for finding of swing low
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