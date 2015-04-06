Advanced Martingale EA

Советник Advanced Martingale Expert моментально включается в работу и круглосуточно торгует, принося прибыль. Его можно применять на любом торговом инструменте и на любом таймфрейме. Название подразумевает под собой применение системы Мартингейла. Советник при расчёте тейк-профита учитывает комиссии и свопы, также при наличии ордеров он корректирует значение цены тейк-профита с учётом начисленного свопа. Ниже приводится описание его параметров.

"Режим открытия ордеров" - устанавливает, каким образом будет торговать советник. Предусмотрены 4 режима:

1) "Параллельные покупки и продажи" - будут открываться ордера и на покупку, и на продажу;

2) "Последовательные покупки и продажи" - будут открываться либо ордера только на покупку, либо только на продажу;

3) "Только покупки" - будут открываться ордера только на покупку;

4) "Только продажи" - будут открываться ордера только на продажу.

"Открытие ордера при открытии новой свечи" - если выбрано true, то советник будет дожидаться открытия новой свечи перед открытием ордера, при значении false, соответсвенно, не будет дожидаться.

"Автолот (маржа на каждые 0.01)" - параметр для настройки объёма первого ордера (например, если выбран параметр 500, то при депозите $1000 объём будет равен 0.02). Если выбрано значение 0, то этот параметр не будет использован.

"Начальный объём ордера" - этот параметр используется, если параметр "Автолот..." равен 0.

"Тейк-профит" - значение тейк-профита в пунктах.

"Шаг для нового ордера" - количество пунктов, на которое должна уйти цена в другую сторону, чтобы открыть усредняющий ордер.

"Коэффициент Мартингейла для ордеров на покупку" - коэффициент умножения каждого следующего в сетке ордера на покупку.

"Коэффициент Мартингейла для ордеров на продажу" - коэффициент умножения каждого следующего в сетке ордера на продажу.



"Максимальное количество ордеров в сетке" - устанавливает максимально возможное количество открытых ордеров в сетке. Если параметр равен 0, то это число не ограничено.

"Использовать стоп-аут" - включение/отключение возможности закрытия всех ордеров при низком уровне маржи.

"Уровень стоп-аута" - значение уровня маржи, при котором будут закрыты все ордера.

"Магический номер" - уникальный идентификатор для распознавания советников своих ордеров.

В комментариях я буду выкладывать сеты оптимальных настроек для советника. Название сета будет иметь формат "AMEA [номер] [валютная пара] [таймфрейм] [начальный депозит]"

Желаю большой прибыли с помощью моего советника!