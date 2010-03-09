Trading EA KFx GBPUSD on M1
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- Version: 1.0
This is a trading EA on M1 Chart for currency pair GBPUSD. I don't recommend you to use in other charts or currency pairs. Backtests are performed at mt5 and my Broker is FxPro.
"Works On M1 Chart"; // GBPUSD Strategy Properties Parameters are,
LessOrderMoreProfitFactor_Flag = false; // Less Order More Profit Factor (trade is very rare but profit factor is high
Entry_Amount = 0.01; // __Amount for a new position [lot]
Take_Profit = 800; // __Take Profit [point]
Stop_Loss = 650; // __Stop Loss [point]
MA30MacdFastMA = 16.0; // __M30 Macd Fast MA
MA30MacdSlowMA = 12.0; // __M30 Macd Slow MA
M30SmallMA = 5.0; // __M30 Small MA
M30BigMA = 95.0; // __M30 Big MA
H1MacdSlowMA = 12.0; // __H1_MACD_Slow_MA
H1MacdFastMA = 28.0; // __H1_MACD_Fast_MA
M1Ma = 30.0; // __M1 MA value
RSI_Small = 40.0; // __RSI Small_Value
RSI_Big = 60.0; // __RSI Big Value
SendOrderHourLimits = "Send New Order"; // Hour Limits
__StartSendingNewOrder = "05:00"; // __Start Sending New Order (Hour)
__StopSendingNewOreder = "21:00"; // __Dont Send New Order After (End Hour)
First_UpdateXPipsProfitToYPips_Flag = true; // Modifies The Order After X Pips Profit (works only once per order)
FirstXPipsProfit = 600.0; // __Modify Order After X Point Profit (Enter X)
FirstYPips = 100.0; // __SL=OrderPrice + Y Point (Enter Y)
Extreme_Control_Timeframe = PERIOD_M30; // Extreme_Control_Timeframe ( Active when LessOrderMoreProfitFactor_Flag = True)
Extreme_Control_Candle_Size = 0.8; // Extreme_Control_Candle_Size ( Active when LessOrderMoreProfitFactor_Flag = True)
MagicStart = 717744; // Magic Number.