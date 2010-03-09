Trading EA KFx GBPUSD on M1

This is a trading EA on M1 Chart for currency pair GBPUSD. I don't recommend you to use in other charts or currency pairs.  Backtests are performed at mt5 and my Broker is FxPro.  

"Works On M1 Chart"; // GBPUSD Strategy Properties  Parameters are,

LessOrderMoreProfitFactor_Flag = false; // Less Order More Profit Factor (trade is very rare but profit factor is high

Entry_Amount = 0.01; // __Amount for a new position [lot]

Take_Profit = 800; // __Take Profit [point]

 Stop_Loss = 650; //  __Stop Loss [point]

MA30MacdFastMA = 16.0; // __M30 Macd Fast MA

MA30MacdSlowMA = 12.0; // __M30  Macd Slow MA

M30SmallMA = 5.0; // __M30 Small MA

M30BigMA = 95.0; // __M30 Big MA

H1MacdSlowMA = 12.0; // __H1_MACD_Slow_MA

H1MacdFastMA = 28.0; // __H1_MACD_Fast_MA

M1Ma = 30.0; // __M1 MA value

RSI_Small = 40.0; // __RSI Small_Value

 RSI_Big = 60.0; // __RSI Big Value

SendOrderHourLimits = "Send New Order"; // Hour Limits

__StartSendingNewOrder = "05:00"; // __Start Sending New Order (Hour)

__StopSendingNewOreder = "21:00"; // __Dont Send New Order After (End Hour)

First_UpdateXPipsProfitToYPips_Flag = true; // Modifies The Order After X Pips Profit  (works only once per order)

FirstXPipsProfit = 600.0; // __Modify Order After X Point Profit (Enter X)

FirstYPips = 100.0; // __SL=OrderPrice + Y Point (Enter Y)

Extreme_Control_Timeframe = PERIOD_M30; // Extreme_Control_Timeframe ( Active when LessOrderMoreProfitFactor_Flag = True)

Extreme_Control_Candle_Size = 0.8; // Extreme_Control_Candle_Size  ( Active when LessOrderMoreProfitFactor_Flag = True)

MagicStart = 717744; // Magic Number.

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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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