DailyTrueRange

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Liu Chun Xiao一手财富sygdpx.com成立于2012年12月，总部坐落于国际金融中心香港尖沙咀丽斯中心。-手财富是福汇集团（代码：FXCM）亚太地区顶级的业务合作伙伴。我们协助福汇在亚太地区进行业务拓展和渠道推广，并为广大零售交易者和代理商提供多元化交易衍生品（外汇，黄金，原油，美股，股指等）市场专业、可靠、稳定的超高品质服务：包括精准的每日市场焦点和基本面分析报告，丰厚的高返佣比例及代理培训计划，专业的EA软件编程等。迄今为止我们已经服务客户数量超过上万名，并得到亚太地区广大交易者的认可。
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【最低10%】统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最低10%的波幅以点数显示。
【日均波幅】统计过往100天蜡烛图的平均波幅，并以点数显示。
【最高10%】统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最高10%的波幅以点数显示。
【今日】今日波幅以点数统计，箭头的位置是今日波幅相对于历史总体波幅的位置。越靠近左侧说明今日波幅越小，越有侧说明波幅越大。
波幅指标最适合用来审视当日距今为止波幅的大小，使用方法如下：
- 若今日时间尚早而且今日波幅尚较低，说明今日可能行情尚未启动，还有入场机会。
- 若今日时间尚早但今日波幅已经超过80%，说明今日趋势行情可能已经结束，接下的行情可能反弹。
- 若今日时间较晚，而且今日波幅已经超过60%，说明今日行情可能已经走完。
- 当日的止盈点位+当日已完成波幅最好不超过最高10%的波动点数。
- 当日的止损点位+当日已完成波幅最好超过最高10%的波动点数。
当然该指标是基于过往的100日数据进行统计，并不代表接下来今日的波幅一定不会创新低或者创新高，其作用是给日内交易者的入场时机和日内交易空间提出判断依据。