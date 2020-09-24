DailyTrueRange

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    Liu Chun Xiao

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    一手财富sygdpx.com成立于2012年12月，总部坐落于国际金融中心香港尖沙咀丽斯中心。-手财富是福汇集团（代码：FXCM）亚太地区顶级的业务合作伙伴。我们协助福汇在亚太地区进行业务拓展和渠道推广，并为广大零售交易者和代理商提供多元化交易衍生品（外汇，黄金，原油，美股，股指等）市场专业、可靠、稳定的超高品质服务：包括精准的每日市场焦点和基本面分析报告，丰厚的高返佣比例及代理培训计划，专业的EA软件编程等。迄今为止我们已经服务客户数量超过上万名，并得到亚太地区广大交易者的认可。
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【最低10%】统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最低10%的波幅以点数显示。

【日均波幅】统计过往100天蜡烛图的平均波幅，并以点数显示。

【最高10%】统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最高10%的波幅以点数显示。

【今日】今日波幅以点数统计，箭头的位置是今日波幅相对于历史总体波幅的位置。越靠近左侧说明今日波幅越小，越有侧说明波幅越大。

波幅指标最适合用来审视当日距今为止波幅的大小，使用方法如下：

  • 若今日时间尚早而且今日波幅尚较低，说明今日可能行情尚未启动，还有入场机会。
  • 若今日时间尚早但今日波幅已经超过80%，说明今日趋势行情可能已经结束，接下的行情可能反弹。
  • 若今日时间较晚，而且今日波幅已经超过60%，说明今日行情可能已经走完。
  • 当日的止盈点位+当日已完成波幅最好不超过最高10%的波动点数。
  • 当日的止损点位+当日已完成波幅最好超过最高10%的波动点数。

当然该指标是基于过往的100日数据进行统计，并不代表接下来今日的波幅一定不会创新低或者创新高，其作用是给日内交易者的入场时机和日内交易空间提出判断依据。

更多细节请看http://www.sygdpx.com/jywt/6721.html

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DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Trend Lines PRO
Roman Podpora
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Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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CountDownClock
Liu Chun Xiao
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Indicators
倒计时指标功能介绍 类别 解释 备注 预计结束倒计时 计算当前周期蜡烛图的结束时间（可应用于所有周期），其考虑了蜡烛图可能会因为日常休市而提前结束的情况； 如果该蜡烛图包含多个休市和开市的情况下，以最后的休市或者蜡烛图收盘时间为准。 值得特别注意的是：本指标并没有将平台额外公布的节假日休市、修改休市或者开市时间等因素纳入考虑范围，它仅仅是基于MT4所公开的交易时间做计算，无法100%确保本品种的收盘或者开盘时间无误 ，故使用者需提前明确该品种交易时间情况。 预计开盘倒计时 仅限于状态为"休市中"的提示，根据MT4上公开显示开市时间进行预估大约还有多久时间开盘； 和预计结束倒计时类似，并没有将额外公布的时间纳入考量。由于W1和MN1周期中包含多次的开盘和收盘，所以该两周期无休市提示。 【状态】 颜色 状态 备注 绿色 正常 一切正常 黄色 服务器无报价 服务器实际上传送到MT4并非是毫无中断的，可能是1分钟之内出现多次，甚至是连续较长的时间无报价，取决于您所处的网络延迟、服务器的情况等等。 本品种已有X秒无报价 MT4上并不是所有的品种的报价都是最新的，有可能某个品种长期无
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TwoLinesMACD
Liu Chun Xiao
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Indicators
Two Lines MACD Many people who conduct technical transactions on MT4 like to use MACD to judge the turning or continuation of the market. When everyone uses the MACD indicator that comes with MT4, they find that the indicator is a single-line MACD, and the histogram seems to be similar to the past. The MACD that I understand does not match. In order to provide traders with a perfect trading experience, we especially provides free two-line MACD indicators for all traders! The single line in the
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