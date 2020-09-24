CountDownClock

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Liu Chun Xiao一手财富sygdpx.com成立于2012年12月，总部坐落于国际金融中心香港尖沙咀丽斯中心。-手财富是福汇集团（代码：FXCM）亚太地区顶级的业务合作伙伴。我们协助福汇在亚太地区进行业务拓展和渠道推广，并为广大零售交易者和代理商提供多元化交易衍生品（外汇，黄金，原油，美股，股指等）市场专业、可靠、稳定的超高品质服务：包括精准的每日市场焦点和基本面分析报告，丰厚的高返佣比例及代理培训计划，专业的EA软件编程等。迄今为止我们已经服务客户数量超过上万名，并得到亚太地区广大交易者的认可。
- Version: 1.0
倒计时指标功能介绍
| 类别
| 解释
| 备注
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预计结束倒计时
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计算当前周期蜡烛图的结束时间（可应用于所有周期），其考虑了蜡烛图可能会因为日常休市而提前结束的情况；
|如果该蜡烛图包含多个休市和开市的情况下，以最后的休市或者蜡烛图收盘时间为准。 值得特别注意的是：本指标并没有将平台额外公布的节假日休市、修改休市或者开市时间等因素纳入考虑范围，它仅仅是基于MT4所公开的交易时间做计算，无法100%确保本品种的收盘或者开盘时间无误，故使用者需提前明确该品种交易时间情况。
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预计开盘倒计时
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仅限于状态为"休市中"的提示，根据MT4上公开显示开市时间进行预估大约还有多久时间开盘；
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和预计结束倒计时类似，并没有将额外公布的时间纳入考量。由于W1和MN1周期中包含多次的开盘和收盘，所以该两周期无休市提示。
【状态】
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颜色
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状态
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备注
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绿色
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正常
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一切正常
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黄色
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服务器无报价
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服务器实际上传送到MT4并非是毫无中断的，可能是1分钟之内出现多次，甚至是连续较长的时间无报价，取决于您所处的网络延迟、服务器的情况等等。
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本品种已有X秒无报价
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MT4上并不是所有的品种的报价都是最新的，有可能某个品种长期无报价，可能是因为休市，也可能是因为服务器或者网络问题。当出现本品种已有X秒无报价，则可能会有实际上倒计时已经结束，但是还没有出现新蜡烛图的情况。此时需要等待报价恢复（也有可能是因为模拟账户的限制）， 如果您不确定的话，欢迎和一手财富在线客服联系。
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休市中
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如文所示，本品种可能进入了休市状态，需要等待重新开盘才会恢复其他状态；
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红色
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无连接
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您无法联系上平台的服务器
以上就是倒计时的介绍，如果您对此有疑问，欢迎阅读相关介绍MT4蜡烛图倒计时插件 http://www.sygdpx.com/jywt/6724.html
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