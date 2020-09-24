CountDownClock

DailyTrueRange Liu Chun Xiao Indicators

【最低10%】 统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最低10%的波幅以点数显示。 【日均波幅】 统计过往100天蜡烛图的平均波幅，并以点数显示。 【最高10%】 统计过往100天蜡烛图的波幅并进行排序，最高10%的波幅以点数显示。 【今日】 今日波幅以点数统计，箭头的位置是今日波幅相对于历史总体波幅的位置。越靠近左侧说明今日波幅越小，越有侧说明波幅越大。 波幅指标最适合用来审视当日距今为止波幅的大小，使用方法如下： 若今日时间尚早而且今日波幅尚较低，说明今日可能行情尚未启动，还有入场机会。 若今日时间尚早但今日波幅已经超过80%，说明今日趋势行情可能已经结束，接下的行情可能反弹。 若今日时间较晚，而且今日波幅已经超过60%，说明今日行情可能已经走完。 当日的止盈点位+当日已完成波幅最好不超过最高10%的波动点数。 当日的止损点位+当日已完成波幅最好超过最高10%的波动点数。 当然该指标是基于过往的100日数据进行统计，并不代表接下来今日的波幅一定不会创新低或者创新高，其作用是给日内交易者的入场时机和日内交易空间提出判断依据。 更多细节请看 http://www.sygdpx.co