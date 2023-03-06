PlanB

   Как-то давно, когда я ещё только постигал рынок FOREX, попалась мне стратегия названная автором как "План Б" и представлялась как уникальная, беспроигрышная и с 100% результатом, тогда моих знаний не хватало для того, чтобы реализовать этот алгоритм в советнике, но сейчас, случайным образом наткнувшись на этот материал я решил всё-таки воспроизвести эту стратегию в советнике.


На скрине прогон в тестере с 06.01.2019 по 12.07.2020, депозит 10000, лот 0.01, всё остальное по дефолту


В прикреплённом видеоролике сам автор данной стратегии даёт её описание.


upd 14.07.2020

Заметил небольшой недочёт: при закрытии хвоста образуется небольшой минус, что пагубно влияет на всю статистику, поправил + небольшие доработки кода.

upd 15.07.2020

Исправлено некорректное закрытие ордеров при мультивалютной торговле

upd 26.01.2021

Обновил скрин с тестера, период с 05.01.2020 по 03.01.2021, депозит 10000, лот 0.01, всё остальное по дефолту

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