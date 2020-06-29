Multi Catalogador Probabilistico Mhi

Automatic cataloging of probabilistic strategies for Binary Options.

Including:
* MHI 1, 2 and 3, "MHI potencializada", M5 variation, Five Flip, "Padrão do Milhão", "Três Vizinhos", C3 and Turn Over.
* Analysis by time range, date, and days of the week.
* Function that brings results from other pairs.
* Analysis only following trend and / or side market.
* Operation analysis filtering only entries after hit.
* Alert after x number of hits, after loss in martingale, or in each new quadrant entry.
* Complete counters of wins, hits and loss.
* Customization of all colors of lines / clock / counters.

Recommended products
Plutus Golden Vault Mech
Napat Puangjunkum
Experts
PLUTUS GOLDEN-VAULT MECH AI  Single-Shot Probability Engine & Safe Recovery Protocol Plutus Golden-Vault Mech  is an ultra-secure, highly precise Expert Advisor designed for traders and Prop Firm candidates who despise Grid and Martingale systems. Inspired by Plutus, the Greek God of Wealth and protector of the golden vault, this EA is built on the philosophy of "Quality over Quantity". If you are tired of EAs that open 20 trades at once and hold your account hostage in deep drawdown, Plutus
SmartRisk Investment Robot GOLD Upgrade
Kingsley Samuel Quarm
Experts
SmartRisk Investment Gold Robot Upgrade is an advanced automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD) trading . It is an upgraded version of the SmartRisk Investment Robot concept, enhanced with improved risk management, structured monthly trading cycles, and optional profit compounding. This robot is specifically optimized for gold market volatility and is designed to operate with a minimum account balance of $500 , making it suitable for traders who want a controlled and disci
ScalpingDestroyer
Emanuele Giulivi
Experts
Fully automated Expert Advisor for intraday trading using breakout and trend logic. It provides risk-management tools and trading-hours controls. Operation Signal generation on breakout/trend per user settings. Trading window to enable/pause execution. News filter to suspend trading around economic releases. Configurable Stop Loss and Take Profit (fixed or percentage). Optional trailing stop and break-even; daily close at profit/loss targets. Configurable daily drawdown limit. Execution control
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.57 (14)
Experts
Gapscalper AI is an advanced AI-powered trading algorithm that intelligently detects Fair Value Gaps (FVG) and combines them with traditional technical analysis to forecast price movements with high precision. At its core, the system leverages a proprietary reinforcement learning model that has been meticulously trained to identify hidden market inefficiencies and exploit them with dynamic trade execution strategies. This cutting-edge approach allows the EA to recognize high-probability setups a
GoldSpire MT5
Mohamed Gaith Mouzeik
5 (3)
Experts
GoldSpire MT5 is a professional Grid and Basket Expert Advisor for MetaTrader 5, developed for trading XAUUSD / Gold. The EA combines controlled grid management, adaptive market filters and integrated protection features to manage trading cycles in a structured and risk-aware way. GoldSpire MT5 is not designed as a simple grid robot that opens positions continuously. The EA analyzes the current market environment and adapts its behavior to different market regimes. In calmer market phases, it ca
Gold Precision Pro Xau
Diego Teixeira
Experts
Gold Precision Pro IMPORTANT NOTICE: DYNAMIC PRICING To maintain the algorithm's exclusivity and prevent strategy saturation in the market, the lifetime license price will be automatically adjusted (increased) every 10 sales. Secure your license now at the current price. Gold Precision Pro is an institutional-grade algorithmic trading system designed exclusively to capture high-probability movements in the Gold market (XAUUSD). Unlike 90% of the robots available on the market, this Expert
Pavan Gold Regime Engine
Penmetsa Pavan Sai Kumar Varma
Experts
Advantages (what genuinely sets it apart) Adapts instead of assuming   — most EAs are one strategy applied blindly. This one classifies the market regime on every closed bar and re-weights four different strategies to fit it. It has a "stay out" decision built in — no signal, no trade. Machine-trained on real tick data   — parameters weren't hand-guessed; they came from walk-forward optimization over 2.5 years of real XAUUSD ticks, validated on a 6-month holdout the optimizer never saw (+30% / P
Kings Blade
Kittichamp Masong
Experts
King's Blade GT_PRO Trading Engine King's Blade GT_PRO is an automated trading system (EA) designed for hybrid profitability. It is built to maximize profits during strong trending conditions (Trend Following) while intelligently surviving and recovering from adverse market reversals (Smart Recovery). It features the safest step-by-step trailing stop system and a sleek, easy-to-read dashboard. Key Features and Advantages ️ Relay Point Staircase (Trailing Stop): Say goodbye to getting stop
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
Gold speedster
Simon Aderinola Akinteye
Experts
Gold Speedster EA — Precision. Speed. Profitability. THE EA MYFXBOOK LINK NOW WORKING Up almost 3% in just few days. MyFxbook link :                https://www.myfxbook . com/members/CannyFX/gold-speedster/12075079 Kindly remember to clear the space just before com/ above when pasting the link in your browser. Unleash the power of intelligent automated trading with Gold Speedster , a next-generation Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who demand performa
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor for MetaTrader 5 Forex Bacteria is an automated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5.  Just as beneficial bacteria symbiotically coexist with us in nature, we strive to coexist harmoniously and symbiotically with the markets. It's a plug-and-play EA where you only need to set your risk management preferences and choose the days of the week you want to trade.  Primarily focused and optimized over the past 12 years, it works best with three major currency pa
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicators
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
Indicators
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
Experts
BTC Trend Scalper MT5 Trend Capture Edition — Precision Momentum Trading for BTCUSD Hello, traders! I am BTC Trend Scalper MT5 — an intelligent Bitcoin trading Expert Advisor engineered to capture momentum moves with disciplined risk management. I am not a martingale. I am not a grid system. I am not a gambling robot. I am a trend-following scalper built specifically for traders who understand that protecting capital is more important than chasing every candle. My specialty? Bitcoin (BTCUSD)
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Indicators
Key Candlepatterns Platform: MetaTrader 5 Type: Custom Indicator Display: Chart Window (Candlestick Overlay) Functions: Detects and color-codes specific candlestick patterns based on candle shape, relative position, and ATR filters. Candles receive distinct colors depending on type (e.g. inside bar, outside bar, engulfing, hammer, shooting star, etc.). Visual patterns can help traders identify where buyers or sellers are likely active . Turning points (e.g., hammer followed by confirmation) are
B3 Stock Stryker
Thyago Sousa Mendes
Experts
The Stryker Robot was developed for day trade operations in Brazil stock market. It is a strategy that allows configuring the financial risk for each operation as well as the maximum number of operations open simultaneously.  For each stock to be operated, the robot must be added to the corresponding graph. In this case, the same magic number must be kept for everyone.  Keeping the same magic number, you can also choose the maximum number of positions that will be opened among all the chosen
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experts
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Experts
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
Experts
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
Alexander The Great EA
Syed Jawad Hussain Naqvi
Experts
Alexander The Great EA is a premium Expert Advisor developed exclusively for MetaTrader 5. It is designed to automate disciplined trend-following strategies using intelligent market analysis, advanced risk management, and professional trade execution. Unlike traditional Expert Advisors that rely on basic indicator crossovers, Alexander The Great EA combines trend confirmation, execution filters, and structured money management into a reliable automated trading solution. Every component has been
Trade Manager Breach Trading
Dev Dutt Choudhary
Experts
Trade Manager MT5 — Professional Risk Management & Breach Trading Automation The most complete trade management tool for MetaTrader 5. Place trades with precision, manage risk automatically, and automate the powerful Breach & Retest strategy — all from one compact panel on your chart. Works on ALL instruments: Forex, Gold (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), Indices (NAS100, US30, DAX), Stocks, and Commodities. ORDER TAB — Smart Trade Placement
SR Runner
Meshari F M Alkhawaled
Experts
TR SR RUNNER PRO MT5 is an Expert Advisor built for MetaTrader 5. It is based on market structure, support and resistance, breakout confirmation, retest entries, trend filtering, and structured trade management. The system waits for a confirmed breakout from a support or resistance zone, then looks for a retest before opening a trade. This helps avoid many impulsive breakout entries and keeps the strategy focused on cleaner continuation setups. Main Features - Support and resistance based ma
LT Stochastic EA
BacktestPro LLC
Experts
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
Aurum Cipher
Zhi Jie Jin
Experts
### Short Description Aurum Cipher is a MetaTrader 5 trend-continuation Expert Advisor designed primarily for XAUUSD on M5. It evaluates trend, volatility, and price structure after a bar has closed and trades only when its conditions are aligned. ### Trading Approach Aurum Cipher uses selective entries rather than high-frequency trading. Its internal filters evaluate moving-average structure, trend slope, volatility, candle quality, and swing location. The core signal settings are built int
NanoVolume Agression
Ciro Battesini
Indicators
Indicador que calcula o volume real e a porcentagem da agressão vencedora num determinado período de tempo. Podendo o usuário escolher entre as opções : 3 vezes por segundo ; 2 vezes por segundo ; 1 vez por segundo ; 1 vez a cada 2 segundos ; Exemplo 1: Se o usuário optar pela opção 2 vezes por segundo, o indicador vai mostrar na tela 2 vezes em um segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja,
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
More from author
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Pct Multi Telegram Mt4
Fabio Albano
Utilities
This Expert Advisor is used to send messages from the PCT Multi indicator to Telegram. The EA has 5 settings: - Channel name: The name of the Telegram channel. - Token: Your bot's Token. - Entries: Entry messages will be sent. - Results: Entry results will be sent. - Alerts: Alerts will be sent. How to set up: In the Tools -> Options menu, in the "Expert Advisors" tab: - Check the "Allow WebRequest for listed URLs:" option. - Click "add new URL" and add " https://api.telegram.org " (without th
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Pct Multi Bot Mt5
Fabio Albano
Utilities
This indicator is to be used in bot connectors for automation of Pct Multi indicator entries. How to use: Configure the bot connector with the following information: Indicator name: pctmultibot Call buffer: 0 Put buffer: 1 Do not add this indicator to the chart, just configure it in the bot connector! Pct Multi indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/111091
FREE
Pct Multi Bot
Fabio Albano
Utilities
This indicator is to be used in bot connectors for automation of Pct Multi indicator entries. How to use: Configure the bot connector with the following information: Indicator name: pctmultibot Call buffer: 0 Put buffer: 1 Do not add this indicator to the chart, just configure it in the bot connector! Pct Multi indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/73054
FREE
Pct Multi Telegram Mt5
Fabio Albano
Utilities
This Expert Advisor is used to send messages from the PCT Multi indicator to Telegram. The EA has 5 settings: - Channel name: The name of the Telegram channel. - Token: Your bot's Token. - Entries: Entry messages will be sent. - Results: Entry results will be sent. - Alerts: Alerts will be sent. How to set up: In the Tools -> Options menu, in the "Expert Advisors" tab: - Check the "Allow WebRequest for listed URL:" option. - Click "add new URL" and add " https://api.telegram.org " (without the
FREE
Pct Retraction
Fabio Albano
Indicators
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Pct Retraction Indicador de Retracao para MT4
Fabio Albano
5 (1)
Indicators
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Chart Mirror Server MT4
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another Metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Server, it can work with Metatrader 4 or 5 Client versions: Metatrader 4 Mirror Chart Client: https://www.mql5.com/en/market/product/88649 Metatrader 5 Mirror Chart Client: https://www.mql5.com/en/market/product/88650 Details of how it works in the video.
Pct Retraction Indicator MT5
Fabio Albano
Indicators
Developed to assist in binary options retraction operations, this indicator will show the best assets to operate retractions!  How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show other assets, but still can show how t
Pct Retraction Indicador de Retracao MT5
Fabio Albano
Indicators
Developed to assist in binary options retracement operations, this indicator will show the assets with the best retracement percentages! How it works: The indicator will calculate the total length of each candle from low to high, the total of the body and total of shadows (up and down) and calculate a total shadows percentage of various configurable assets. The counter is updated with each new candle. ATENTION: Demo on the estrategy tester is not functional to show multiple assets.
Chart Mirror Server MT5
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another Metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Server, it can work with Metatrader 4 or 5 Client versions: Metatrader 4 Mirror Chart Client:   https://www.mql5.com/en/market/product/88649 Metatrader 5 Mirror Chart Client:   https://www.mql5.com/en/market/product/88650 Details of how it works in the video.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
Discover and exploit statistical market behavior with a powerful probabilistic pattern analyzer This indicator is a complete solution for studying and trading probabilistic candle patterns . It analyzes historical bullish and bearish sequences to detect high-probability patterns that repeat in the market.  With its pattern editor, built-in strategies and backtesting features, traders can research, test, optimize and operate pattern-based strategies directly on the chart. Main Features -> Advance
Seconds Time Frame EA
Fabio Albano
Utilities
This Expert Advisor creates charts with seconds Time Frames, that can be customized to any value. Option to load history, allowing analysis of past candles. Can be used with indicators. It can be used for any asset from any broker. The charts created are opened automatically and updated in real time. Inputs : Seconds -> How many seconds will the Time Frame be. Candles History -> How many candles will be loaded on the chart. Custom Symbol Suffix -> The suffix for the chart to be generated. Custo
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Indicators
Metatrader 5 version of the known "Currency Slope Strength" MT4 indicator. This tool was designed to visually measure the strength of major global currencies in real time, allowing to identify trending currencies, reversals, and cross-currency opportunities. Currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD and USD. Level Crossing alerts (Pop-up,Push,Email). Customizable timeframes (Main and Extra). Customizable colors. Non-repainting . The indicator runs in Strategy Tester, but it may take a while
PCT Price Simulator
Fabio Albano
Utilities
This indicator was specifically designed for developers, quantitative traders, and mentors looking for total control over live price action, whether for educational purposes, testing strategies, or validating indicators without waiting for real market movements. The PCT Price Simulator generates a fully automated, customized offline chart ( _OTC ), allowing you to manipulate candle directions, test setup reactions, and validate trading strategies in seconds. Technical Highlights Total Independen
Filter:
Fabrizio Caballero
73
Fabrizio Caballero 2022.04.09 04:32 
 

Saludos. Quería pedirles, si pudieran revisar la versión 5.7 MT5, ya que marca los ciclos de hits desfasados, el color de las velas se mantienen en rojo y verde los cuales son muy fuertes a la vista, algunas entradas no marca, se genera doble señal alza y baja en una misma vela, no se puede usar con mt2 connector ni con mt2 auto, se genera error 4072 indicador no cargado. Gracias

Fabio Albano
5510
Reply from developer Fabio Albano 2022.04.09 07:47
Olá! É necessário fazer o procedimento de salvar as configurações do indicador na pasta Files para uso com o conector do MT2.
Está explicado no manual na página 24:
https://drive.google.com/drive/folders/1MXTCGej_h3m-IGZmdxUeHrauFwws1Chy?usp=sharing Procure não usar o "MT2Trading_Auto", pois o mesmo apresenta bugs nas entradas em vários indicadores. Recomendo o "MT2Trading_Connector". Caso ainda não resolva, peço que mande mais detalhes com prints para o e-mail possiblecalltrade@gmail.com.
Ou ainda se quiser a versão .ex5 com o MT2 integrado, é só me avisar também por e-mail. Qualquer dúvida estou à disposição!
Peterson Veiga Campos
1064
Peterson Veiga Campos 2021.08.28 06:40 
 

E ai fábio, chegou a ler o que escrevi no Ml, sobre os indices? coloquei em alguns gráficos e deu erro, a exemplo de aparecer as setas em todos os candles, as estatísticas não funcionar nas outras estratégias, etc.

Fabio Albano
5510
Reply from developer Fabio Albano 2021.08.28 15:54
Olá! Já respondi no ML! Vou criar uma conta na Binary pra testar no MT5 e te dou um retorno no chat assim que eu verificar!
6394284
20
6394284 2021.07.11 07:16 
 

2021.07.11 01:11:52.963 Multi Catalogador Probabilistico Mhi (EURUSD-OTC,M1) Runtime error = 4002 me esta dando ese error

Fabio Albano
5510
Reply from developer Fabio Albano 2021.07.11 10:47
Olá! Vou verificar o erro! Poderia por favor me informar se o erro ocorre com alguma configuração específica, ou com as configurações padrão? Caso só apareça após mudar algum parâmetro, favor mandar um print das configurações para possiblecalltrade@gmail.com
Reply to review