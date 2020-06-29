Multi Catalogador Probabilistico Mhi
- Indicators
-
- Version: 5.7
- Updated: 3 March 2022
- Activations: 20
Automatic cataloging of probabilistic strategies for Binary Options.
Including:
* MHI 1, 2 and 3, "MHI potencializada", M5 variation, Five Flip, "Padrão do Milhão", "Três Vizinhos", C3 and Turn Over.
* Analysis by time range, date, and days of the week.
* Function that brings results from other pairs.
* Analysis only following trend and / or side market.
* Operation analysis filtering only entries after hit.
* Alert after x number of hits, after loss in martingale, or in each new quadrant entry.
* Complete counters of wins, hits and loss.
* Customization of all colors of lines / clock / counters.
Saludos. Quería pedirles, si pudieran revisar la versión 5.7 MT5, ya que marca los ciclos de hits desfasados, el color de las velas se mantienen en rojo y verde los cuales son muy fuertes a la vista, algunas entradas no marca, se genera doble señal alza y baja en una misma vela, no se puede usar con mt2 connector ni con mt2 auto, se genera error 4072 indicador no cargado. Gracias
Está explicado no manual na página 24:
https://drive.google.com/drive/folders/1MXTCGej_h3m-IGZmdxUeHrauFwws1Chy?usp=sharing Procure não usar o "MT2Trading_Auto", pois o mesmo apresenta bugs nas entradas em vários indicadores. Recomendo o "MT2Trading_Connector". Caso ainda não resolva, peço que mande mais detalhes com prints para o e-mail possiblecalltrade@gmail.com.
Ou ainda se quiser a versão .ex5 com o MT2 integrado, é só me avisar também por e-mail. Qualquer dúvida estou à disposição!