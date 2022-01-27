NanoVolume Agression

Indicador que calcula o volume real e a porcentagem da agressão vencedora num determinado período de tempo. Podendo o usuário escolher entre as opções :

3 vezes por segundo ;

2 vezes por segundo ;

1 vez por segundo ;

1 vez a cada 2 segundos ;

Exemplo 1: Se o usuário optar pela opção 2 vezes por segundo, o indicador vai mostrar na tela 2 vezes em um segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja, vamos supor que em meio segundo houve 1.000 contratos negociados sendo 700 de compra, 200 de venda e 100 diretos. Nesse caso o indicador vai mostrar 1.000 e ao lado 70.

Exemplo 2 : Se o usuário optar pela opção 1 vez por segundo, o indicador vai mostrar na tela 1 vez a cada segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja, vamos supor que em 1 segundo houve 1.000 contratos negociados sendo 900 de venda, 50 de venda e 50 diretos. Nesse caso o indicador vai mostrar 1.000 e ao lado -90.

Sempre que a agressão vencedora for a Compradora o número com o percentual vai ser verde e positivo, e sempre que a agressão vencedora for a Vendedora o número aparecerá em vermelho e negativo, facilitando a visualização. O usuário poderá também escolher o tamanho da fonte e seu posicionamento na tela.





Além dessas opções existe a possibilidade para o usuário escolher que o indicador mostre na tela apenas um número na tela (Multiplicador Personalizado). Esse número se dará através da fórmula :

(Volume x Agressão Vencedora)/100

Dessa forma o Trader pode escolher o tempo que mais lhe agrada e também sua visualização, podendo ser o volume e a agressão separados ou um único número representado através do Multiplicador Personalizado. NanoVolume é um excelente indicador para determinar o exato momento da entrada da operação e também para operações de scalp. Possibilita também o Trader identificar as absorções, as distribuições e as manipulações dos Big Players.

NanoVolume funciona em qualquer ativo da B3.



