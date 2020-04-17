MarketSentiment - индикатор рыночного настроения, выполнен в виде осциллятора. В основе индикатора лежит принцип: цена, как правило, идет против толпы. Если большинство трейдеров заключает сделки на продажу, цена часто идет вверх и наоборот. Гистограмма индикатора показывает какие сделки преобладают сейчас на рынке, если гистограмма красная, то больше совершается сделок на продажу, если зеленая - то на покупку.

Индикатор очень прост в использовании и не требует дополнительных настроек. Лучше всего себя показывает на старших таймфреймах Н4 и D1.

По вопросам приобретения полной версии пишите в личку.