LevelFractal

Индикатор LevelFractal - разработан на основе всем известного индикатора Fractal, он берет значения нескольких ближайших к текущей свече фракталов, вычисляет некое среднее значение и, исходя из него строит уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает один из этих уровней, появляется сигнал или на покупку или на продажу, на графике они обозначаются стрелками. Индикатор работает на любом таймфрейме и на валютной паре.

По вопросам приобретения полной версии пишите в личку.

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ANTON SOKOLOV
Indicators
ExtremChannel - индикатор канала движения цены. Каналы строятся на основании предыдущих максимумов и минимумов, а так же уровней поддержки и сопротивления. Есть возможность отображать канал, построенный индикатором на старшем таймфрейме. Индикатор очень прост в использовании и дает наглядные представления о примерных границах будущего движения цены. Например если цена вышла за пределы канала, это может означать скорую смену тренда. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме.
FutureWave
ANTON SOKOLOV
Indicators
FutureWave - индикатор строит предполагаемое будущее движение цены. В своих расчетах индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и волновой анализ. Индикатор прост в использовании, не требует дополнительных настроек и оптимизации. Работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Входные параметры: Wave Color -   цвет волны
VertexFilter
ANTON SOKOLOV
Indicators
VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имее
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