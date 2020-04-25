LevelFractal
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 15
Индикатор LevelFractal - разработан на основе всем известного индикатора Fractal, он берет значения нескольких ближайших к текущей свече фракталов, вычисляет некое среднее значение и, исходя из него строит уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает один из этих уровней, появляется сигнал или на покупку или на продажу, на графике они обозначаются стрелками. Индикатор работает на любом таймфрейме и на валютной паре.
По вопросам приобретения полной версии пишите в личку.