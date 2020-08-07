ExtremChannel

ExtremChannel - индикатор канала движения цены. Каналы строятся на основании предыдущих максимумов и минимумов, а так же уровней поддержки и сопротивления. Есть возможность отображать канал, построенный индикатором на старшем таймфрейме. Индикатор очень прост в использовании и дает наглядные представления о примерных границах будущего движения цены. Например если цена вышла за пределы канала, это может означать скорую смену тренда. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Из входных настроек Вам нужно только выбрать цвет канала и период.
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Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
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VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
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Fibonacci Expansion and Retracement Pro
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Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
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This indicator was designed for aggressive scalping and quick entries in binary options , generating signals on every candle , so you can know exactly what is happening at all times. Join the Happy Scalping channel: MQL5 It does not repaint : the current candle's signal is generated in REAL TIME , which means it may change while the candle is still forming, depending on whether the price rises or falls compared to the previous candle's close. But once the candle closes , the signal color becom
Quantum Smart Signals
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Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Wave Trend MT4
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MT5 Version   Wave Trend MT4 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current mo
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicators
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
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Master Volume profile
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Indicators
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4 (2)
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Reversion King MT4
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Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) ( FULL TRADING SYSTEM )  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indicator Does NOT Repaint You will learn not only to trade but, effectively manage multiple positions
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5 (11)
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5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
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Indicators
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
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ANTON SOKOLOV
Indicators
StepOscillator - необычный осциллятор, выполнен в виде ступенчатой линии в отдельном окне индикатора. Кроме того, что линия меняет цвет при смене направления движения цены, что является сигналом к покупке или продаже, так же о силе тренда можно судить по размеру ступеньки, чем она выше, тем сильнее тренд. Кода ситуация на рынке близка к смене направления движения, линия индикатора становится практически плоской. Входные параметры: Price - цена по которой ведет расчет индикатор AlertsMessage - вк
FutureWave
ANTON SOKOLOV
Indicators
FutureWave - индикатор строит предполагаемое будущее движение цены. В своих расчетах индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и волновой анализ. Индикатор прост в использовании, не требует дополнительных настроек и оптимизации. Работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Входные параметры: Wave Color -   цвет волны
VertexFilter
ANTON SOKOLOV
Indicators
VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имее
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