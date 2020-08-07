ExtremChannel
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
ExtremChannel - индикатор канала движения цены. Каналы строятся на основании предыдущих максимумов и минимумов, а так же уровней поддержки и сопротивления. Есть возможность отображать канал, построенный индикатором на старшем таймфрейме. Индикатор очень прост в использовании и дает наглядные представления о примерных границах будущего движения цены. Например если цена вышла за пределы канала, это может означать скорую смену тренда. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Из входных настроек Вам нужно только выбрать цвет канала и период.