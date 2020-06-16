StepOscillator
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
StepOscillator - необычный осциллятор, выполнен в виде ступенчатой линии в отдельном окне индикатора. Кроме того, что линия меняет цвет при смене направления движения цены, что является сигналом к покупке или продаже, так же о силе тренда можно судить по размеру ступеньки, чем она выше, тем сильнее тренд. Кода ситуация на рынке близка к смене направления движения, линия индикатора становится практически плоской.
Входные параметры:
- Price - цена по которой ведет расчет индикатор
- AlertsMessage - включить функцию alert да/нет
- AlertsSound - включить звуковые сигналы да/нет
- AlertsEmail - отправлять уведомления на почту да/нет
- AlertsMobile - отправлять push-уведомления да/нет