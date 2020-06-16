StepOscillator

StepOscillator - необычный осциллятор, выполнен в виде ступенчатой линии в отдельном окне индикатора. Кроме того, что линия меняет цвет при смене направления движения цены, что является сигналом к покупке или продаже, так же о силе тренда можно судить по размеру ступеньки, чем она выше, тем сильнее тренд. Кода ситуация на рынке близка к смене направления движения, линия индикатора становится практически плоской.

Входные параметры:

  • Price - цена по которой ведет расчет индикатор
  • AlertsMessage - включить функцию alert да/нет
  • AlertsSound - включить звуковые сигналы да/нет
  • AlertsEmail - отправлять уведомления на почту да/нет
  • AlertsMobile - отправлять push-уведомления да/нет



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ANTON SOKOLOV
Indicators
ExtremChannel - индикатор канала движения цены. Каналы строятся на основании предыдущих максимумов и минимумов, а так же уровней поддержки и сопротивления. Есть возможность отображать канал, построенный индикатором на старшем таймфрейме. Индикатор очень прост в использовании и дает наглядные представления о примерных границах будущего движения цены. Например если цена вышла за пределы канала, это может означать скорую смену тренда. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме.
FutureWave
ANTON SOKOLOV
Indicators
FutureWave - индикатор строит предполагаемое будущее движение цены. В своих расчетах индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и волновой анализ. Индикатор прост в использовании, не требует дополнительных настроек и оптимизации. Работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Входные параметры: Wave Color -   цвет волны
VertexFilter
ANTON SOKOLOV
Indicators
VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имее
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