OscillatorMotion
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
OscillatorMotion - индикатор выполнен в виде осциллятора и показывает направление движения цены. Для удобства пользования и более точной настройки индикатора можно изменять период, количество предыдущих свечей или баров, которое индикатор берет для анализа. Так же есть функции alert и push-уведомлений. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме.
Входные параметры:
- period - количество предыдущих баров для анализа
- AlertSignal - включить функцию да/нет
- PushSignal - включить функцию да/нет