OscillatorMotion

OscillatorMotion - индикатор выполнен в виде осциллятора и показывает направление движения цены. Для удобства пользования и более точной настройки индикатора можно изменять период, количество предыдущих свечей или баров, которое индикатор берет для анализа. Так же есть функции alert и push-уведомлений. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме.

Входные параметры:

  • period - количество предыдущих баров для анализа
  • AlertSignal - включить функцию да/нет
  • PushSignal - включить функцию да/нет
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ANTON SOKOLOV
Indicators
VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имее
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