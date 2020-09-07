VertexFilter
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имеет возможность считывать сигналы со старшего таймфрейма, что так же позволяет повысить точность сигналов. Индикатор работает на любой валютной паре.
Входные параметры:
- Time Frame - таймфрейм с которого будут считываться сигналы, должен быть больше или равен периоду графика
- Oscillator Period - период осциллятора
- ZigZag_Depth - параметры индикатора zig zag
- ZigZag_Deviation - параметры индикатора zig zag
- ZigZag_Backstep - параметры индикатора zig zag
- ShowAlert - включить функцию alert
- SendPush - включить функцию push-уведомлений
- SendMailInfo - включить уведомления по email