VertexFilter

VertexFilter - это индикатор соединивший в себе классический zig zag и осциллятор. Принцип действия следующий: когда регистрируется новый максимум или минимум, это делается с помощью индикатора zig zag, индикатор ждет смены направления движения цены, это делается с помощью осциллятора, в такие моменты появляются сигналы на покупку и продажу. Таким образом индикатор подает сигналы когда цена меняет направление движения вблизи экстремумов. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Индикатор имеет возможность считывать сигналы со старшего таймфрейма, что так же позволяет повысить точность сигналов. Индикатор работает на любой валютной паре.

Входные параметры:

  • Time Frame - таймфрейм с которого будут считываться сигналы, должен быть больше или равен периоду графика
  • Oscillator Period - период осциллятора
  • ZigZag_Depth - параметры индикатора zig zag
  • ZigZag_Deviation - параметры индикатора zig zag
  • ZigZag_Backstep - параметры индикатора zig zag
  • ShowAlert - включить функцию alert
  • SendPush - включить функцию push-уведомлений
  • SendMailInfo - включить уведомления по email
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ANTON SOKOLOV
Indicators
StepOscillator - необычный осциллятор, выполнен в виде ступенчатой линии в отдельном окне индикатора. Кроме того, что линия меняет цвет при смене направления движения цены, что является сигналом к покупке или продаже, так же о силе тренда можно судить по размеру ступеньки, чем она выше, тем сильнее тренд. Кода ситуация на рынке близка к смене направления движения, линия индикатора становится практически плоской. Входные параметры: Price - цена по которой ведет расчет индикатор AlertsMessage - вк
ExtremChannel
ANTON SOKOLOV
Indicators
ExtremChannel - индикатор канала движения цены. Каналы строятся на основании предыдущих максимумов и минимумов, а так же уровней поддержки и сопротивления. Есть возможность отображать канал, построенный индикатором на старшем таймфрейме. Индикатор очень прост в использовании и дает наглядные представления о примерных границах будущего движения цены. Например если цена вышла за пределы канала, это может означать скорую смену тренда. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме.
FutureWave
ANTON SOKOLOV
Indicators
FutureWave - индикатор строит предполагаемое будущее движение цены. В своих расчетах индикатор опирается на уровни поддержки и сопротивления, максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и волновой анализ. Индикатор прост в использовании, не требует дополнительных настроек и оптимизации. Работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Входные параметры: Wave Color -   цвет волны
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