MostTtransactions

MostTransactions - индикатор анализирует какие транзакции преобладают на рынке в данный момент покупки или продажи. Как правило если большинство трейдеров продает, то цена идет вверх, если преобладают покупки, то цена идет вниз. Таким образом крупные игроки заставляют обычных трейдеров терпеть убытки. Этот индикатор призван решить данную проблему. Если количество сделок на покупку превышает определенное среднее значение, то на графике появляется зеленая точка и следует ожидать движения вниз, если появляется красная точка, то на рынке преобладают продажи и следует ждать повышения цены. Индикатор работает на любой валютной паре и на любом временном интервале. Имеет функции alert и push-уведомлений.

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