Raff Channel MT4

Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен.

Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован практически на любом графике, возможно в связке с другими индикаторами.