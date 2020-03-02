Raff Channel MT4
- Andrey Kaunov
- Version: 1.1
- Updated: 3 March 2020
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен.
Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован практически на любом графике, возможно в связке с другими индикаторами.
Входные параметры:
Number of bars to calculate - Количество баров в историю, начиная с текущего для отрисовки каналаTrend line Deviation - Коэффициент отклонения линии трендаResistance line Deviation - Коэффициент отклонения линии сопротивленияUse Trend line Deviation - true: линия тренда строится по коэффициенту, false: линия тренда строится по экстремумуUse Resistance line Deviation - true: линия сопротивления строится по коэффициенту, false: линия сопротивления строится по экстремумуExtend channel to the right - Продолжать канал вправо (луч вправо)Base line width - Ширина базовой линии регрессииBase line color - Цвет базовой линии регрессииTrend line width - Ширина линии трендаTrend line color - Цвет линии трендаResistance line width - Ширина линии сопротивленияResistance line color - Цвет линии сопротивления
Буферы индикатора (для программистов):
SetIndexBuffer(0,Base_line); SetIndexEmptyValue(0,0.0); SetIndexLabel(0,"Base Line"); SetIndexBuffer(1,Trend_line); SetIndexEmptyValue(1,0.0); SetIndexLabel(1,"Trend Line"); SetIndexBuffer(2,Res_line); SetIndexEmptyValue(2,0.0); SetIndexLabel(2,"Resist Line");
