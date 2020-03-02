Raff Channel MT4

Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен.

Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован практически на любом графике, возможно в связке с другими индикаторами.


Входные параметры:

Number of bars to calculate - Количество баров в историю, начиная с текущего для отрисовки канала
Trend line Deviation - Коэффициент отклонения линии тренда
Resistance line Deviation - Коэффициент отклонения линии сопротивления
Use Trend line Deviation - true: линия тренда строится по коэффициенту, false: линия тренда строится по экстремуму
Use Resistance line Deviation - true: линия сопротивления строится по коэффициенту, false: линия сопротивления строится по экстремуму
Extend channel to the right - Продолжать канал вправо (луч вправо)
Base line width - Ширина базовой линии регрессии
Base line color - Цвет базовой линии регрессии
Trend line width - Ширина линии тренда
Trend line color - Цвет линии тренда
Resistance line width - Ширина линии сопротивления
Resistance line color - Цвет линии сопротивления

Буферы индикатора (для программистов):

   SetIndexBuffer(0,Base_line);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexLabel(0,"Base Line");
   
   SetIndexBuffer(1,Trend_line);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexLabel(1,"Trend Line");
   
   SetIndexBuffer(2,Res_line);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexLabel(2,"Resist Line");


Twin Currency RSI
Andrey Kaunov
Indicators
The indicator displays two RSI lines of different Symbols and a histogram of the difference between them modulo. Symbols names are set in the settings: First Symbol Second Symbol Next, you can enable mirroring for the RSI line of the second Symbol. This is necessary to control the divergence of RSI lines for symbols with inverse correlation. For example, if you compare the RSI readings of the EURUSD and USDCHF symbols, you need to enable the line mirroring function for the second One. Second RSI
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Utilities
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
Telegram Informer MT4
Andrey Kaunov
Utilities
Сообщения в Telegram из MT4 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT5 здесь: https://mql5.com/8bjk5 Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Raff Channel MT5
Andrey Kaunov
Indicators
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен. Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть
Two Lines MT5
Andrey Kaunov
5 (1)
Indicators
Индикатор показывает две линии динамики движения двух инструментов. Если один из коррелирующих инструментов убегает, другой будет его догонять. Этот принцип даёт точки входа в сделку по их кроссу или для синхронной покупки и продажи в парном трейдинге. Гистограмма индикатора показывает значение дистанции между   линиями инструментов. При уменьшении и увеличении дистанции гистограмма принимает разные цвета. Треугольный значок показывает текущее состояние линий: расхождение ( Divergence ) или схо
Telegram Informer MT5
Andrey Kaunov
Utilities
Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
