Two Lines MT5

Индикатор показывает две линии динамики движения двух инструментов. Если один из коррелирующих инструментов убегает, другой будет его догонять. Этот принцип даёт точки входа в сделку по их кроссу или для синхронной покупки и продажи в парном трейдинге.

Гистограмма индикатора показывает значение дистанции между линиями инструментов. При уменьшении и увеличении дистанции гистограмма принимает разные цвета. Треугольный значок показывает текущее состояние линий: расхождение (Divergence) или схождение (Convergence). В неопределённой ситуации треугольный значок не отрисовывается, индикатор показывает Flat.

Для парного трейдинга индикатор рассчитывает коэффициент объёма сделки по второму инструменту. Значение слева рассчитано на основании текущих цен инструментов, значение справа рассчитано на основании их волатильности.

Если второй инструмент имеет обратную корреляцию (является реверсивным) к первому, это указывается в настройках. Например, для получения данных для Символа NZDCAD в настройках индикатора вводим первый инструмент NZDUSD, второй USDCAD. USDCAD имеет обратную корреляцию к первому инструменту. Поэтому для него включаем настройку реверсивного инструмента. Для Символа USDSGD первый инструмент EURUSD и второй инструмент EURSGD имеют прямую корреляцию. Поэтому обе настройки реверсивного инструмента оставляем «false».

Входные параметры: