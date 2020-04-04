Two Lines MT5

5

Индикатор показывает две линии динамики движения двух инструментов. Если один из коррелирующих инструментов убегает, другой будет его догонять. Этот принцип даёт точки входа в сделку по их кроссу или для синхронной покупки и продажи в парном трейдинге.

Гистограмма индикатора показывает значение дистанции между  линиями инструментов. При уменьшении и увеличении дистанции гистограмма принимает разные цвета. Треугольный значок показывает текущее состояние линий: расхождение (Divergence) или схождение (Convergence). В неопределённой ситуации треугольный значок не отрисовывается, индикатор показывает Flat.

Для парного трейдинга индикатор рассчитывает коэффициент объёма сделки по второму инструменту. Значение слева рассчитано на основании текущих цен инструментов, значение справа рассчитано на основании их волатильности.

Если второй инструмент имеет обратную корреляцию (является реверсивным) к первому, это указывается в настройках. Например, для получения данных для Символа NZDCAD в настройках индикатора вводим первый инструмент NZDUSD, второй USDCAD. USDCAD имеет обратную корреляцию к первому инструменту. Поэтому для него включаем настройку реверсивного инструмента. Для Символа USDSGD первый инструмент EURUSD и второй инструмент EURSGD имеют прямую корреляцию. Поэтому обе настройки реверсивного инструмента оставляем «false».

Входные параметры:

  • Настройки инструментов:
    • Name of the first Symbol - Название инструмента 1
    • Reverse of the first Symbol - Является ли инструмент 1 реверсивным (с обратной корреляцией)
    • Name of the second Symbol - Название инструмента 2
    • Reverse of the second Symbol - Является ли инструмент 2 реверсивным (с обратной корреляцией)
  • Прочие настройки:
    • Take volatility into account?  - Отрисовка с учётом волатильности?
    • Draw a triangle? - Рисовать треугольник?
    • Color of the triangle - Цвет треугольника
    • Show the calculation of coefficients? - Показывать расчёт коэффициентов?
    • Signal when the lines diverge - Если линии расходятся больше заданного параметра, включается сигнал (-1 - контроль выключен)
    • Signal when the lines converge - Если линии сходятся меньше заданного параметра, включается сигнал (-1 - контроль выключен)
  • Расчет объемов:
    • The mode of calculation of volume for trading - Режим расчета объемов для торговли
      • at opening prices - по ценам открытия
      • by volatility or opening prices - по волатильности, а если невозможно - по ценам открытия
      • by volatility and opening prices - по волатильности (если возможно) и ценам открытия
    • ATR averaging period - Период усреднения ATR
  • Параметры МА для ценовых линий:
    • Period of the slow MA - Период медленной МА
    • Period of the fast MA - Период быстрой МА
    • MA method - Метод аппроксимации
      • Simple - Простое скользящее среднее
      • Exponential - Экспоненциальное скользящее среднее
      • Smoothed - Сглаженное скользящее среднее
      • Linear Weighted - Линейно-взвешенное скользящее среднее
    • Settlement price - Расчетная цена
      • Close price - Цена закрытия
      • Open price - Цена открытия
      • High price - Максимальная цена
      • Low price - Минимальная цена
      • Median price - Средняя цена, (high+low)/2
      • Typical price - Типичная цена, (high+low+close)/3
      • Weighted price - Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4 

Буферы индикатора (для программистов):

   SetIndexBuffer(0,Buf1,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,Symbol1Name);
   
   SetIndexBuffer(1,Buf2,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,Symbol2Name);
   
   SetIndexBuffer(2,BufW,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Channel width");
   
   SetIndexBuffer(3,BufClr,INDICATOR_COLOR_INDEX);


Reviews 1
tunck
1204
tunck 2022.05.30 05:39 
 

I like the idea of this indicator. It's unique. Also very good support from seller.

Reply to review