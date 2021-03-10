Telegram Informer MT5

  • Utilities
  • Andrey Kaunov
    Andrey Kaunov

    Andrey Kaunov

    5 (177)
    Привет, меня зовут Андрей Каунов. Я специализируюсь на создании экспертов, индикаторов и скриптов для платформы Meta Trader 4/5. Мой опыт программирования составляет более 18 лет. Считаю, что любую идею можно воплотить в коде. Я имею опыт реальной торговли, поэтому выполняю техническое задание
    7 products 3 codes 8 topics 567 comments
  • Version: 1.0
  • Activations: 5

Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях:

  1. Открытие/закрытие сделок;
  2. Выставление/удаление отложенных ордеров.

Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy

Настройки Telegram:

  • Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя @BotFather команду /newbot, и следуйте инструкциям.
  • В результате вы получите Token бота, примерно такой: 1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI. 
  • Узнайте свой ID в Telegram, для этого напишите пользователю @userinfobot любое сообщение. В ответ вы получите свой ID.
  • Настройки получения сообщений в канал или чат можно получить в чате для вопросов и обсуждения: https://t.me/tlg_informer

Настройки MT5:

  • Сервис -> Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для следующих URL (Добавить URL: https://api.telegram.org);
  • Установите утилиту на график любого инструмента. В параметры подставьте Token бота, ID канала или чата, остальные настройки сообщений. Набор параметров в сообщении можно настроить индивидуально.
  • Если вы сделали всё правильно, в левом верхнем углу окна графика появится надпись с именем вашего бота Telegram.

Параметры утилиты:

  • Channel ID - ID канала, в который отправлять сообщения
  • Token - Token бота
  • Magic of closed orders (-1 => do not check) - Магик номер контролируемых ордеров (при -1 контролируются все ордера)
  • Show the account number? - Писать в сообщениях номер счёта?
  • Show ticket? - Писать в сообщениях тикет позиции или ордера?
  • Show volume?Писать в сообщениях объём ордера или сделки?
  • Show price open?Писать в сообщениях цену открытия ордера или сделки?
  • Show price stoplimit? - Писать в сообщениях цену stoplimit ордера?
  • Show price close?Писать в сообщениях цену закрытия сделки?
  • Show stop loss?Писать в сообщениях Stop Loss ордера или сделки?
  • Show take profit?Писать в сообщениях Take Profit ордера или сделки?
  • Show profit?Писать в сообщениях прибыль по сделке?
  • Show commission?Писать в сообщениях комиссию по сделке?
  • Show swap?Писать в сообщениях swap по сделке?
  • Show fee?Писать в сообщениях fee по сделке?
  • Show percent?Писать в сообщениях процент от депозита по финансовым результатам?

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BNEU PROP FIRM PASS SYSTEM v2.32 PRODUCT OVERVIEW Bneu Prop Firm Pass System is a professional risk management and account protection utility for MetaTrader 5. Attach to any chart and configure your account rules. The system monitors daily loss, maximum drawdown, profit target, trading days, open risk, margin usage, news events, pending orders, weekend restrictions, and rollover restrictions from one dashboard. It includes a 5-tab premium dashboard, prop firm presets, custom rules, Risk Senti
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Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Utilities
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
Twin Currency RSI
Andrey Kaunov
Indicators
The indicator displays two RSI lines of different Symbols and a histogram of the difference between them modulo. Symbols names are set in the settings: First Symbol Second Symbol Next, you can enable mirroring for the RSI line of the second Symbol. This is necessary to control the divergence of RSI lines for symbols with inverse correlation. For example, if you compare the RSI readings of the EURUSD and USDCHF symbols, you need to enable the line mirroring function for the second One. Second RSI
Raff Channel MT4
Andrey Kaunov
Indicators
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен. Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть
Telegram Informer MT4
Andrey Kaunov
Utilities
Сообщения в Telegram из MT4 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT5 здесь: https://mql5.com/8bjk5 Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Raff Channel MT5
Andrey Kaunov
Indicators
Индикатор строит канал Раффа на основе линейной регрессии. Красная линия тренда может использоваться для принятия решения о покупке или продаже внутрь канала при подходе цены к ней. Настройками можно задать ширину канала по коэффициенту отклонения от базовой линии или по максимальному и минимальному экстремуму. Так же можно включить продолжение канала вправо от текущих цен. Индикатор канала регрессии Раффа – удобный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть
Two Lines MT5
Andrey Kaunov
5 (1)
Indicators
Индикатор показывает две линии динамики движения двух инструментов. Если один из коррелирующих инструментов убегает, другой будет его догонять. Этот принцип даёт точки входа в сделку по их кроссу или для синхронной покупки и продажи в парном трейдинге. Гистограмма индикатора показывает значение дистанции между   линиями инструментов. При уменьшении и увеличении дистанции гистограмма принимает разные цвета. Треугольный значок показывает текущее состояние линий: расхождение ( Divergence ) или схо
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