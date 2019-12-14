Big Collection Strategies

Big Collection Strategies-советник для метатрейдер МТ4,с более десятью режимами работы: 3 основных и несколько подрежимов для каждого основного. Предпочтительно использование на валютных парах.
По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек.
Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима работы.
Основные и дополнительные параметры для каждого режима:
1)Усредьнитель с отложенными ордерами использует следующие параметры:
Основные- STRATEGY=1, MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,PipStep,MaxTrades,CloseProfit,CloseProfitMultiplier,
ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Цена установки BuyStop и SellStop определяется автоматически по уровням зон консолидации.
Дополнительные параметры-StopLoss,TakeProfit,TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel используются по желанию.
Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.Для того, чтобы полностью отключить трейлинг, параметр TrailingStop устанавливается равным несколько тысяч пунктов или больше TakeProfit.
Параметр PipStep имеет наибольшее влияние на прибыльность и просадку, поэтому необходимо подобрать в тестере оптимальное значение этого параметра  .
2)Усредьнитель с рыночными ордерами использует те же параметры что и для первой стратегии.STRATEGY=2.Усредняющие рыночные ордера открываются, без использования технического анализа, на заданном расстоянии.
ProtecrionDeposit -используется по желанию,выставляя значение  STRATEGY= 2 и более. Как правило, его значение можно установить равным 2.Это значительно снижает прибыль,но зашищает счет от глубокой просадки в случае длительного безоткатного тренда.
3) Режим мартингейл-работа с одиночными ордерами.Третий режим является самым высокорискованным.
Используемые параметры:STRATEGY=3:
Основные- MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,MaxTrades,StopLoss,TakeProfit,CloseProfit,ma_shift,
CloseProfitMultiplier,ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Дополнительные-TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel и Trailing. Trailing  по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.
В этом режиме необходимо LosPercent или Lots установить на минимальное значение.
Multiplier устанавливается равным 2.
MaxTrades устанавливается равным 1.
StopLoss,TakeProfit подбирается оптимизацией на выбранной паре.
CloseProfit желательно установить равным 100 и более.
OnlyOneOpenedPos устанавливается на true.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
4) Режим одиночных ордеров без мартингейла.STRATEGY=3
Используются все параметры для третьего режима, изменив параметр Multiplier на значение 1. LosPercent или Lots можно увеличить.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
Все дополнительные параметры используется по желанию и подбираются с помощью оптимизации.

Joseph Anuhue
37
Joseph Anuhue 2025.01.06 15:04 
 

what time frame and pairs did you trade with it

IATradingScalping
2468
IATradingScalping 2024.03.03 00:00 
 

Su DD llega a 43%, si deseás tener un DD más bajo aumenta el capital. Saludos cordiales, Gracias

вano30061960 Томин
53
вano30061960 Томин 2022.12.21 18:43 
 

Мне лично понравился Торговал сперва на демо .Затем на реале И вы не поверите Удвоил депо за три часа .

TriadStrategiesFx
Khairudi Kherikhanov
3 (2)
Experts
TriadStrategiesFx-полностью автоматический эксперт с тремя стратегиями. Каждая стратегия работает отдельно.Для переключения стратегий необходимо изменить параметры советника в окне настроек. По умолчанию TriadStrategiesFx работает по классическому мартингейлу, локированием убыточного ордера.Как правило, закрытие всех ордеров происходит по совокупной прибыли после выхода из флетового коридора, после чего начинается новый цикл.      Вторая стратегия, предусмотренная в эксперте, также является кла
FREE
TrendFisherman
Khairudi Kherikhanov
Experts
« TrendFisherman »- трендовый скальпер. Может брать прибыль, даже от незначительных движений цены, от 1 пункта. Поэтому, перед установкой советника на реальный счет , очень важно уточнить, нет ли ограничений у вашего брокера по количеству закрытых пунктов или по времени существования ордера. Хотя « TrendFisherman » и является скальпером, не все ордера закрываются быстро. При выраженном тренде, особенно, если индикаторы подтверждают силу тренда, советник может держать открытую позицию до нескольк
Profitable ATS
Khairudi Kherikhanov
Experts
Profitable ATS- Expert Advisor MT4. ATS- Automatic trade system.      Profitable ATS -  советник mt4, автоматическая торговая система (ATS). Стратегия основана на открытии первой сделки по тренду и усреднении на откатах если предыдущая сделка убыточна. Торговля ведется одновременно в лонг и шорт. Profitable ATS наиболее эффективен на таймфреймах от M5 до H1 .Необходимый минимум средств на счете зависит от типа счета. Расчет суммы можно произвести исходя из следующего: если на вашем счету, п
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли. Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа. Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками. Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4, хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах. Параметры советника: MagicNumber- метка "своих" сделок
TwoWayScalper
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический эксперт TwoWayScalper работает одновременно в Long и Short. Эксперт может работать по одной из трех стратегий,включение и отключение которых осуществляется в настройках советника. Не использует индикаторы и работает на всех временных периодах. Используемая стратегия - скальпинг. В зависимости от выбранной стратегии и настроек советника, торговля ведется с использованием мартингейла и без. Используемый лот двух видов: фиксированный и риск от баланса.
