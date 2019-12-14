Big Collection Strategies
- Experts
- Khairudi Kherikhanov
- Version: 1.1
- Updated: 17 June 2021
Big Collection Strategies-советник для метатрейдер МТ4,с более десятью режимами работы: 3 основных и несколько подрежимов для каждого основного. Предпочтительно использование на валютных парах.
По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек.
Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима работы.
Основные и дополнительные параметры для каждого режима:
1)Усредьнитель с отложенными ордерами использует следующие параметры:
Основные- STRATEGY=1, MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,PipStep,MaxTrades,CloseProfit,CloseProfitMultiplier,
ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Цена установки BuyStop и SellStop определяется автоматически по уровням зон консолидации.
Дополнительные параметры-StopLoss,TakeProfit,TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel используются по желанию.
Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.Для того, чтобы полностью отключить трейлинг, параметр TrailingStop устанавливается равным несколько тысяч пунктов или больше TakeProfit.
Параметр PipStep имеет наибольшее влияние на прибыльность и просадку, поэтому необходимо подобрать в тестере оптимальное значение этого параметра .
2)Усредьнитель с рыночными ордерами использует те же параметры что и для первой стратегии.STRATEGY=2.Усредняющие рыночные ордера открываются, без использования технического анализа, на заданном расстоянии.
ProtecrionDeposit -используется по желанию,выставляя значение STRATEGY= 2 и более. Как правило, его значение можно установить равным 2.Это значительно снижает прибыль,но зашищает счет от глубокой просадки в случае длительного безоткатного тренда.
3) Режим мартингейл-работа с одиночными ордерами.Третий режим является самым высокорискованным.
Используемые параметры:STRATEGY=3:
Основные- MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,MaxTrades,StopLoss,TakeProfit,CloseProfit,ma_shift,
CloseProfitMultiplier,ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Дополнительные-TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel и Trailing. Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.
В этом режиме необходимо LosPercent или Lots установить на минимальное значение.
Multiplier устанавливается равным 2.
MaxTrades устанавливается равным 1.
StopLoss,TakeProfit подбирается оптимизацией на выбранной паре.
CloseProfit желательно установить равным 100 и более.
OnlyOneOpenedPos устанавливается на true.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
4) Режим одиночных ордеров без мартингейла.STRATEGY=3
Используются все параметры для третьего режима, изменив параметр Multiplier на значение 1. LosPercent или Lots можно увеличить.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
Все дополнительные параметры используется по желанию и подбираются с помощью оптимизации.
По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек.
Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима работы.
Основные и дополнительные параметры для каждого режима:
1)Усредьнитель с отложенными ордерами использует следующие параметры:
Основные- STRATEGY=1, MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,PipStep,MaxTrades,CloseProfit,CloseProfitMultiplier,
ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Цена установки BuyStop и SellStop определяется автоматически по уровням зон консолидации.
Дополнительные параметры-StopLoss,TakeProfit,TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel используются по желанию.
Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.Для того, чтобы полностью отключить трейлинг, параметр TrailingStop устанавливается равным несколько тысяч пунктов или больше TakeProfit.
Параметр PipStep имеет наибольшее влияние на прибыльность и просадку, поэтому необходимо подобрать в тестере оптимальное значение этого параметра .
2)Усредьнитель с рыночными ордерами использует те же параметры что и для первой стратегии.STRATEGY=2.Усредняющие рыночные ордера открываются, без использования технического анализа, на заданном расстоянии.
ProtecrionDeposit -используется по желанию,выставляя значение STRATEGY= 2 и более. Как правило, его значение можно установить равным 2.Это значительно снижает прибыль,но зашищает счет от глубокой просадки в случае длительного безоткатного тренда.
3) Режим мартингейл-работа с одиночными ордерами.Третий режим является самым высокорискованным.
Используемые параметры:STRATEGY=3:
Основные- MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,MaxTrades,StopLoss,TakeProfit,CloseProfit,ma_shift,
CloseProfitMultiplier,ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.
Дополнительные-TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel и Trailing. Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.
В этом режиме необходимо LosPercent или Lots установить на минимальное значение.
Multiplier устанавливается равным 2.
MaxTrades устанавливается равным 1.
StopLoss,TakeProfit подбирается оптимизацией на выбранной паре.
CloseProfit желательно установить равным 100 и более.
OnlyOneOpenedPos устанавливается на true.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
4) Режим одиночных ордеров без мартингейла.STRATEGY=3
Используются все параметры для третьего режима, изменив параметр Multiplier на значение 1. LosPercent или Lots можно увеличить.
Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.
Все дополнительные параметры используется по желанию и подбираются с помощью оптимизации.
what time frame and pairs did you trade with it