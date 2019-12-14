Big Collection Strategies-советник для метатрейдер МТ4,с более десятью режимами работы: 3 основных и несколько подрежимов для каждого основного. Предпочтительно использование на валютных парах.

По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек.

Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима работы.

Основные и дополнительные параметры для каждого режима:

1)Усредьнитель с отложенными ордерами использует следующие параметры:

Основные- STRATEGY=1, MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,PipStep,MaxTrades,CloseProfit,CloseProfitMultiplier,

ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.

Цена установки BuyStop и SellStop определяется автоматически по уровням зон консолидации.

Дополнительные параметры-StopLoss,TakeProfit,TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel используются по желанию.

Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.Для того, чтобы полностью отключить трейлинг, параметр TrailingStop устанавливается равным несколько тысяч пунктов или больше TakeProfit.

Параметр PipStep имеет наибольшее влияние на прибыльность и просадку, поэтому необходимо подобрать в тестере оптимальное значение этого параметра .

2)Усредьнитель с рыночными ордерами использует те же параметры что и для первой стратегии.STRATEGY=2.Усредняющие рыночные ордера открываются, без использования технического анализа, на заданном расстоянии.

ProtecrionDeposit -используется по желанию,выставляя значение STRATEGY= 2 и более. Как правило, его значение можно установить равным 2.Это значительно снижает прибыль,но зашищает счет от глубокой просадки в случае длительного безоткатного тренда.

3) Режим мартингейл-работа с одиночными ордерами.Третий режим является самым высокорискованным.

Используемые параметры:STRATEGY=3:

Основные- MagicNumber,LosPercent или Lots на выбор,Multiplier,MaxTrades,StopLoss,TakeProfit,CloseProfit,ma_shift,

CloseProfitMultiplier,ShowInfoPanel,OnlyOneOpenedPos,MaxLots,TradeLimiter,_Comment,Slippage,AutoDigits.

Дополнительные-TrailingStop,TrailingStep,NonLossProfitLevel и Trailing. Trailing по уровням -подключается установкой значения Trailing равным 0.

В этом режиме необходимо LosPercent или Lots установить на минимальное значение.

Multiplier устанавливается равным 2.

MaxTrades устанавливается равным 1.

StopLoss,TakeProfit подбирается оптимизацией на выбранной паре.

CloseProfit желательно установить равным 100 и более.

OnlyOneOpenedPos устанавливается на true.

Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.

4) Режим одиночных ордеров без мартингейла.STRATEGY=3

Используются все параметры для третьего режима, изменив параметр Multiplier на значение 1. LosPercent или Lots можно увеличить.

Параметры ma_shift,StopLoss,TakeProfit необходимо подобрать в тестере стратегии.

Все дополнительные параметры используется по желанию и подбираются с помощью оптимизации.



