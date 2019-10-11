TriadStrategiesFx-полностью автоматический эксперт с тремя стратегиями. Каждая стратегия работает отдельно.Для переключения стратегий необходимо изменить параметры советника в окне настроек. По умолчанию TriadStrategiesFx работает по классическому мартингейлу, локированием убыточного ордера.Как правило, закрытие всех ордеров происходит по совокупной прибыли после выхода из флетового коридора, после чего начинается новый цикл.

Вторая стратегия, предусмотренная в эксперте, также является классическим мартингейлом, но в отличии от первой, в рынке присутствует только один ордер. После закрытия предыдущего ордера по стоплоссу выставляется ордер с повышенным лотом.

2_я Стратегия включается изменением значений SL,TP больше 0(подбирается путем оптимизации в тестере),MaxTrades устанавливается равным 1 ,также необходимо увеличить параметр ProfitClose до 100 и более.

Третья стратегия предусматривает торговлю одиночными ордерами со стоплоссом и тейкпрофитом по желанию.Дополнительно можно в настройках включить TrallingStop.Включение стратегии происходит также изменением параметров советника: MaxTrades=1,Multiplier=1, SL>0, TP>0.При использовании TP значение ProfitClose также необходимо изменить на 100 и более.TrallingStop включается по желанию.Если TP не используется ProfitClose можно подобрать оптимизацией, и желательно использовать TrallingStop .Risk также можно увеличить до 2.



