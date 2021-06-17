TwoWayScalper
- Experts
- Khairudi Kherikhanov
- Version: 2.2
- Updated: 17 June 2021
- Activations: 10
Автоматический эксперт TwoWayScalper работает одновременно в Long и Short. Эксперт может работать по одной из трех стратегий,включение и отключение которых осуществляется в настройках советника. Не использует индикаторы и работает на всех временных периодах. Используемая стратегия - скальпинг. В зависимости от выбранной стратегии и настроек советника, торговля ведется с использованием мартингейла и без. Используемый лот двух видов: фиксированный и риск от баланса.