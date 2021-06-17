Profitable ATS

     Profitable ATS- Expert Advisor MT4. ATS- Automatic trade system.

     Profitable ATS -  советник mt4, автоматическая торговая система (ATS). Стратегия основана на открытии первой сделки по тренду и усреднении на откатах если предыдущая сделка убыточна. Торговля ведется одновременно в лонг и шорт. Profitable ATS наиболее эффективен на таймфреймах от M5 до H1.Необходимый минимум средств на счете зависит от типа счета. Расчет суммы можно произвести исходя из следующего: если на вашем счету, при открытии ордера минимальным лотом, 1 пункт по 4 знаку или 10 пунктов по 5 знаку дает 1цент, требуется минимум 300 USD. Если же, то же количество пунктов дает на вашем счете не 1 цент, а 10 центов, соответственно умножаем сумму 300 USD на 10 и получаем 3000 USD. Важно: Все расчеты производятся с учётом кредитного плеча не ниже 1:200. При кредитном плече ниже указанного, следует увеличить средства на счету на значение кратное изменению плеча. Также рассчитываем необходимую минимальную сумму и для других типов счетов.На микро счетах можно торговать и более мелкими суммами.Если вы торгуете меньшим чем рекомендовано балансом, необходимо уменьшить риск (параметр MaxRisk)до самого низкого значения, или установить значение Lots в размере минимально возможного значения лота на вашем счете, и использовать таймфрейм M30 или H1.

Настраиваемые параметры:

Lots- Значение больше 0 начальный фиксированный лот для первого ордера, если нет открытых ордеров.
MaxRisk- используется в место Lots, если параметр Lots равен 0. MaxRisk задает лот в процентах от баланса.
Multiplier- умножитель лота для каждого следующего ордера,если количество ордеров больше 0.
Magic- магический номер для идентификации своих ордеров.
PipStep- минимальный шаг колена для каждого следующего ордера.реальный шаг динамический.
StopLoss-ограничение убытков при значении больше 0.Не рекомендуется изменять этот параметр если MaxTrades больше 1.
MaxTrades-количество максимально разрешенных ордеров.Помимо этого ваш брокер сам может устанавливать ограничения.
В этом случае советник сам определит разрешенное брокером количество ордеров.
slippage- допустимое отклонение цены при запросе установки ордера.
ShowInfoPanel- включает и выключает информационную панель.
ProfitClose- размер совокупной прибыли для закрытия всех ордеров одновременно или ордеров только Buy или только Sell,
если ваш счет находится в значительной просадке.
ProfitCloseMultiplier- параметр влияет на размер закрываемого профита ордеров только Buy или только Sell.Более высокое значение может быть
эффективно только если счет находиться в глубокой просадке.





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5 (3)
Experts
Big Collection Strategies-советник для метатрейдер МТ4,с более десятью режимами работы: 3 основных и несколько подрежимов для каждого основного. Предпочтительно использование на валютных парах. По умолчанию стоить режим усредьнителя с помощью отложенных ордеров.Выбор торгового режима осуществляется изменением параметров в окне настроек. Параметр STRATEGY устанавливается равным 1,2 или 3.Необходима оптимизация параметров на каждой торговой паре, в зависимости от выбранной стратегии и режима раб
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TriadStrategiesFx
Khairudi Kherikhanov
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Experts
TriadStrategiesFx-полностью автоматический эксперт с тремя стратегиями. Каждая стратегия работает отдельно.Для переключения стратегий необходимо изменить параметры советника в окне настроек. По умолчанию TriadStrategiesFx работает по классическому мартингейлу, локированием убыточного ордера.Как правило, закрытие всех ордеров происходит по совокупной прибыли после выхода из флетового коридора, после чего начинается новый цикл.      Вторая стратегия, предусмотренная в эксперте, также является кла
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TrendFisherman
Khairudi Kherikhanov
Experts
« TrendFisherman »- трендовый скальпер. Может брать прибыль, даже от незначительных движений цены, от 1 пункта. Поэтому, перед установкой советника на реальный счет , очень важно уточнить, нет ли ограничений у вашего брокера по количеству закрытых пунктов или по времени существования ордера. Хотя « TrendFisherman » и является скальпером, не все ордера закрываются быстро. При выраженном тренде, особенно, если индикаторы подтверждают силу тренда, советник может держать открытую позицию до нескольк
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли. Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа. Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками. Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4, хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах. Параметры советника: MagicNumber- метка "своих" сделок
TwoWayScalper
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический эксперт TwoWayScalper работает одновременно в Long и Short. Эксперт может работать по одной из трех стратегий,включение и отключение которых осуществляется в настройках советника. Не использует индикаторы и работает на всех временных периодах. Используемая стратегия - скальпинг. В зависимости от выбранной стратегии и настроек советника, торговля ведется с использованием мартингейла и без. Используемый лот двух видов: фиксированный и риск от баланса.
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