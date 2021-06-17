Profitable ATS- Expert Advisor MT4. ATS- Automatic trade system.

Profitable ATS - советник mt4, автоматическая торговая система (ATS). Стратегия основана на открытии первой сделки по тренду и усреднении на откатах если предыдущая сделка убыточна. Торговля ведется одновременно в лонг и шорт. Profitable ATS наиболее эффективен на таймфреймах от M5 до H1.Необходимый минимум средств на счете зависит от типа счета. Расчет суммы можно произвести исходя из следующего: если на вашем счету, при открытии ордера минимальным лотом, 1 пункт по 4 знаку или 10 пунктов по 5 знаку дает 1цент, требуется минимум 300 USD. Если же, то же количество пунктов дает на вашем счете не 1 цент, а 10 центов, соответственно умножаем сумму 300 USD на 10 и получаем 3000 USD. Важно: Все расчеты производятся с учётом кредитного плеча не ниже 1:200. При кредитном плече ниже указанного, следует увеличить средства на счету на значение кратное изменению плеча. Также рассчитываем необходимую минимальную сумму и для других типов счетов.На микро счетах можно торговать и более мелкими суммами.Если вы торгуете меньшим чем рекомендовано балансом, необходимо уменьшить риск (параметр MaxRisk)до самого низкого значения, или установить значение Lots в размере минимально возможного значения лота на вашем счете, и использовать таймфрейм M30 или H1.

Настраиваемые параметры:



Lots- Значение больше 0 начальный фиксированный лот для первого ордера, если нет открытых ордеров.

MaxRisk- используется в место Lots, если параметр Lots равен 0. MaxRisk задает лот в процентах от баланса.

Multiplier- умножитель лота для каждого следующего ордера,если количество ордеров больше 0.

Magic- магический номер для идентификации своих ордеров.

PipStep- минимальный шаг колена для каждого следующего ордера.реальный шаг динамический.

StopLoss-ограничение убытков при значении больше 0.Не рекомендуется изменять этот параметр если MaxTrades больше 1.

MaxTrades-количество максимально разрешенных ордеров.Помимо этого ваш брокер сам может устанавливать ограничения.

В этом случае советник сам определит разрешенное брокером количество ордеров.

slippage- допустимое отклонение цены при запросе установки ордера.

ShowInfoPanel- включает и выключает информационную панель.

ProfitClose- размер совокупной прибыли для закрытия всех ордеров одновременно или ордеров только Buy или только Sell,

если ваш счет находится в значительной просадке.

ProfitCloseMultiplier- параметр влияет на размер закрываемого профита ордеров только Buy или только Sell.Более высокое значение может быть

эффективно только если счет находиться в глубокой просадке.



















